Credem Link: adatto ai giovani con canone zero

Credem Link, offerto da Credem Banca, è un conto pensato appositamente per le esigenze dei giovani. Gratuito, quindi anche a canone zero, offre una serie di vantaggi che facilitano la gestione del denaro.

Per gratuito intendiamo che non ci sono costi di apertura, né commissioni per i bonifici online e i pagamenti MAV/RID. Stesso dicasi per i prelievi presso gli sportelli ATM in Italia e all'estero.

Credem Link: un conto a canone zero con tanti vantaggi

Parliamo dei servizi aggiuntivi che rendono Credem Link un valido strumento di gestione finanziaria. Tra questi, la carta di debito internazionale Mastercard, inclusa e gratuita per il primo anno. Cosa si può fare con questa carta? Pagare in tutto il mondo e prelevare contanti senza commissioni.

L'app mobile di Credem Link, disponibile per smartphone e tablet, consente di gestire il conto in modo semplice e intuitivo, ovunque ci si trovi. È possibile controllare il saldo, effettuare bonifici, pagare bollette e molto altro ancora, direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Come dicevamo, Credem Link si rivolge a un pubblico giovane e dinamico, che cerca un conto corrente flessibile, facile da gestire e privo di costi. Grazie alla sua convenienza e alla gamma completa di servizi offerti, Credem Link è la soluzione ideale per chi vuole avere il controllo totale del proprio denaro, senza rinunciare alla comodità e alla praticità di un conto online a canone zero.

Per aprirlo, basta cliccare sul pulsante qui sotto, entrare nel sito ufficiale Credem, cliccare su “Apri conto online” e seguire la procedura passo dopo passo. Dopo averla completato, il conto sarà attivo e disponibile.

