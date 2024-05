6 premi a scelta da SelfyConto Mediolanum: ecco come averli

Oggi SelfyConto ti offre un motivo in più per aprire un conto corrente: la possibilità di vincere uno dei 6 premi a scelta messi in palio da Mediolanum. Per partecipare, devi ovviamente aprire il conto e accreditare lo stipendio o pensione entro il 31 maggio. Questo non solo ti darà l'opportunità di aggiudicarti un premio, ma avrai a disposizione una serie di vantaggi e servizi inclusi come prelievi e pagamenti gratuiti, e canone a 0 euro per chi ha meno di 30 anni e per il primo anno per tutti gli altri.

6 premi a scelta: una promozione che non puoi perdere

SelfyConto di Banca Mediolanum è sia conveniente che facile da usare. Il canone di mantenimento del conto è gratuito per il primo anno e resterà tale per gli Under 30 fino al compimento del 30° compleanno.

In più, non ci sono spese per la carta di debito, i prelievi in area Euro e le operazioni bancarie principali come bonifici, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

L’App Mediolanum, disponibile su smartphone, smartwatch e tablet, rende più semplice la gestione del conto. Ti consente infatti di monitorare saldi e movimenti, effettuare pagamenti e gestire le utenze domestiche. Inoltre, puoi operare sui mercati finanziari in tempo reale. La funzione “Il mio Bilancio” ti consente di avere la visione totale dei tuoi conti e delle carte, anche di altre banche.

Partecipare alla promozione è semplice. Devi aprire il conto entro il 31 maggio e accreditare lo stipendio. Tra i premi in palio, il Samsung Galaxy A25 5G, l’Xbox Serie S, il Samsung Smart Monitor M5 e un buono regalo Amazon.it del valore di 150 euro.

Il tempo per aprire il conto c’è, ma ti consigliamo di farlo subito, perché potresti avere dei contrattempi improvvisi che te lo impedirebbero. Se hai lo SPID, la procedura di apertura diventa più veloce. I 6 premi a scelta ti stanno aspettando: non perderteli!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.