Sei alla ricerca di un nuovo pc? Perfetto, abbiamo proprio quello che ti serve, un dispositivo dalle prestazioni molto interessanti ma soprattutto dal prezzo davvero super. Si tratta del portatile Teclast e acquistandolo ora su Amazon usufruisci del coupon sconto del valore di 70 euro. Ma non finisce qui perché puoi dilazionare il pagamento in piccole rate mensili a tasso zero!

Portatile Teclast: schermo da 15,6 pollici e processore Intel N4100 Turbo

Sul portatile Teclast da 15,6 pollici trovi preinstallato Windows 11. Questo adotta un potente processore quad-core Intel Celeron N4100 con frequenza turbo fino a 2,4 GHz. La perfetta combinazione di prestazioni elevate e consumi ridotti aiuta il computer portatile a gestire le attività in modo efficiente.

Dotato di 12 GB di RAM LPDDR4 e 512 GB di SSD. Anche quando si aprono più attività complesse allo stesso tempo, può funzionare in modo fluido, efficiente e veloce. Inoltre, è possibile espandere l'archiviazione tramite scheda Micro SD e l'aggiornamento dell'SSD per garantire uno spazio sufficiente a soddisfare le proprie esigenze.

Adotta un design con altoparlanti frontali che diffondono il suono direttamente all'utente, offrendo un migliore effetto stereo e un suono più potente. Lo schermo IPS da 15,6 pollici 1920×1080 Full HD offre un ampio angolo di visione. Il testo è chiaro e i colori sono più vividi, adatti per lo studio, il lavoro, l'intrattenimento e la navigazione in Internet. Dotato poi di una tastiera full-size e di un trackpad di grandi dimensioni (128 mm x 76 mm), che consentono di operare in modo fluido ed efficace. Presenta inoltre una batteria ricaricabile avanzata da 5000 mAh e nel complesso è abbastanza leggero difatti pesa solamente 1,65 kg, perciò è facile da portare in viaggio o in viaggio d'affari.

Grande possibilità di connessione, è progettato con due porte USB 3.0, una Mini HDMI, una TF (Micro SD), una presa per cuffie (3,5mm), una porta di ricarica (DC 3,5mm) e una Type-C. Infine supporta Bluetooth 4.2 e WIFI a doppia banda 2.4G/5G. Compresa una garanzia di 2 anni.

Prendilo ora su Amazon e lo paghi meno 300 euro!

