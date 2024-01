Portatile HP da 15,6" con Ryzen 3 e Windows 11 in SUPER SCONTO

Vuoi acquistare un notebook che offra prestazioni eccellenti ma senza spendere un patrimonio? Allora dai un'occhiata a questa super offerta. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Portatile HP con Ryzen 3 a soli 349,99 euro, anziché 579,99 euro.

Come puoi vedere adesso puoi beneficiare di uno sconto del 40% e quindi risparmiare ben 230 euro sul totale. Avrai così per le mani un ottimo computer perfetto per ogni esigenza senza spendere tanto. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Portatile HP con Ryzen 3 a prezzo da favola

Non ci sono dubbi, a questa cifra non si può trovare di meglio. Grazie al suo design leggero con un display bello grande da 15,6 pollici FHD è perfetto per guardare film in streaming. Ha una tastiera full size con touch pad integrato. Possiede gli ingressi HDMI, USB Type-C e una webcam.

Possiede il processore AMD Ryzen 3 7320U con a supporto 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Inoltre viene fornito con Windows 11 Home con licenza a vita e quindi pronto per l'utilizzo. Infine, parlando di autonomia, ha una batteria in grado di durare per più di 7 ore ed è dotato di ricarica rapida.

Sicuramente la scelta migliore che puoi fare oggi. Quindi non lasciartela sfuggire. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Portatile HP con Ryzen 3 a soli 349,99 euro, anziché 579,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

