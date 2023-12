Portatile ASUS Vivobook Flip S14 a 150€ in MENO su Amazon

L'offerta che ti sto per segnalare è una di quelle da "clic più veloce". Se non fai presto rischi di perderla perché scadrà sicuramente in un attimo. Quindi fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello il portatile ASUS Vivobook Flip S14 a soli 749 euro, invece che 899 euro.

Come puoi vedere in questo momento siamo di fronte a uno sconto del 17% che porta il prezzo a terra e ti a risparmiare ben 150 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ASUS Vivobook Flip S14: il portatile delle meraviglie

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questo portatile uno dei migliori in commercio. Andiamo a vedere cosa offre e quali sono le su prestazioni:

Design: partiamo dal design molto pratico, leggero e soprattutto con la cerniera che ti permette di girarlo a 360° . In questo modo lo puoi usare come se fosse un tablet all'occorrenza.

partiamo dal design molto e soprattutto con la cerniera che ti permette di . In questo modo lo puoi usare all'occorrenza. Display: ha un bellissimo schermo da 14 pollici touchscreen NanoEdge molto luminoso e con cornici estremamente sottili.

Prestazioni: monta il potente processore Intel Core i5 1335U con a supporto 8 GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe da 512 GB .

monta il potente processore con a supporto e un . Conclusioni: possiamo quindi affermare con certezza che siamo di fronte a un Notebook di prima fascia, con prestazioni elevate e dal design accattivante. Perfetto per lavoro e scuola è in grado di sostenere anche programmi pesanti di editing. E poi il prezzo davvero molto vantaggioso.

Dunque prima che l'offerta scada acquista su Amazon il tuo ASUS Vivobook Flip S14 a soli 749 euro, invece che 899 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.