Porta la musica in vacanza con la prova gratuita di Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited, il servizio streaming musicale di Amazon, è disponibile gratis per 30 giorni per i nuovi iscritti. Al termine della prova gratuita il servizio si rinnova a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire il rinnovo entro la fine del periodo promozionale.

Durante la prova si ha accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e offline, i migliori podcast oggi in circolazione, e l'audio in definizione lossless o Ultra HD. La promozione di Amazon rappresenta una scelta ideale per quanti non vogliono rinunciare alla musica anche in occasione dell'imminente ponte del 1° maggio, con la possibilità di ascoltare tutti i propri brani preferiti senza limiti e creare una playlist da sogno per passare il tempo in macchina o in hotel.

Come riscattare i 30 giorni gratis

Per attivare l'offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina di Amazon e premere sul pulsante Iscriviti, è gratis per 30 giorni. Se non si ha un account Amazon, sarà sufficiente completare la registrazione di un nuovo profilo inserendo nome utente e password. Nel caso invece si abbia già un profilo Amazon, basterà effettuare il login con le solite credenziali.

Perché scegliere Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited si può provare un'esperienza realmente senza limiti: accesso a oltre 100 milioni di canzoni, ascolto senza pubblicità e offline su qualsiasi tipo di dispositivo, più la possibilità di scegliere la riproduzione in Ultra HD, che regala un bitrate oltre dieci volte superiore rispetto ai servizi streaming che si limitano a garantire la definizione standard.

Tra le altre cose, in catalogo sono già disponibili le ultime novità di queste settimane, come ad esempio gli album Santana Money Gang di Sfera Ebbasta & Shiva, Comuni Mortali di Achille Lauro, Ragazzo di Giù di Rocco Hunt, Scarabocchi di Chiello e Angelo Balaclava di Silent Bob e Sick Budd.

La prova gratuita di 30 giorni di Amazon Music Unlimited è valida per un periodo di tempo limitato.

