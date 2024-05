Porta in vacanza con te Revolut Premium: è in promo per 3 mesi

Conto corrente sicuramente, ma anche compagno di viaggio affidabile: è Revolut Premium, in promo per 3 mesi. Puoi spendere in valute estere senza sorprese grazie a un favorevole tasso di cambio e accedere in modo illimitato a tutte le lounge aeroportuali. La prova gratuita della durata di 30 giorni ti permetterà di testare tutti i vantaggi prima di decidere se continuare pagando l’abbonamento di 9,90€ al mese oppure continuare a usare il piano base.

Goditi la promo per 3 mesi con Revolut Premium

Registrarsi a Revolut è facilissimo: inserisci il tuo numero nell’apposito spazio, attendi l’SMS con il link per scaricare l’app e segui i passaggi per attivare il periodo di prova. Una volta attivata, la carta di debito MasterCard associata al piano Premium ti permetterà di prelevare e spendere liberamente in giro per il mondo. Vuoi maggiori personalizzazioni? Scegli il colore della tua carta e richiedi carte virtuali aggiuntive senza limiti.

Ma non è tutto, perché con Revolut Premium hai anche accesso a una gamma di servizi extra. Se ami il fitness, viaggi spesso o risparmi con intelligenza, c'è sempre qualcosa per te. Abbonamenti a NordVPN per la sicurezza online, Freeletics per tenerti in forma e Sleep Cycle per migliorare la qualità del tuo sonno sono solo alcune delle opzioni disponibili.

In viaggio, le assicurazioni incluse ti proteggono da inconvenienti come ritardi, bagagli smarriti e spese mediche impreviste. E se vuoi fare acquisti o prelevare denaro, il cambio valuta e le commissioni sui bonifici internazionali sono vantaggiosi, con uno sconto del 2%. Anche gli appassionati di trading trovano il loro spazio, con possibilità di acquisto di azioni e metalli preziosi a commissioni ridotte.

Ricorda, se decidi che Revolut Premium non fa per te, puoi sempre cancellare il rinnovo automatico prima della fine dei 30 giorni di prova. Così, torni al piano Standard gratuito. Sfrutta al meglio questa opportunità unica con la promo per 3 mesi e trasforma il modo in cui gestisci i tuoi soldi mentre viaggi.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione