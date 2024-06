Pornhub: blocco in altri stati per le leggi sulla verifica dell'età

Aylo, la società madre di Pornhub, ha espresso il suo sostegno alla verifica dell'età per accedere ai contenuti per adulti, ma considera le leggi attuali "inefficaci, aleatorie e pericolose". In un'intervista con l'Indiana Capital Chronicle, un portavoce di Aylo ha spiegato che l'anno scorso, in Louisiana, l'azienda ha implementato un sistema di verifica dell'età basato sull'ID, che ha portato a una riduzione dell'80% del traffico. Aylo sostiene che questa politica spingerà i consumatori verso siti web che non rispettano la legge e che potrebbero non moderare adeguatamente i loro contenuti, creando così potenziali rischi per gli utenti. Attualmente, l'accesso a Pornhub è già stato bloccato in diversi stati, tra cui Texas, North Carolina, Montana, Mississippi, Virginia, Arkansas e Utah.

Questi blocchi riflettono una crescente preoccupazione a livello nazionale riguardo alla protezione dei minori e alla regolamentazione dei contenuti per adulti online. Tuttavia, Aylo critica l'approccio frammentato e spesso inefficace delle leggi statali, sostenendo che non raggiungono l'obiettivo di proteggere i minori e potrebbero avere conseguenze indesiderate.

In questi stati il blocco sarà effettivo dal 28 giugno

Un aggiornamento del 19 giugno ha ampliato la copertura della notizia per includere anche il piano di blocco dell'accesso a Pornhub in Indiana, Kentucky, Idaho, Kansas e Nebraska. Secondo il portavoce di Aylo, il blocco in questi stati sarà effettivo dal 28 giugno, e non dal 27 giugno come inizialmente dichiarato nei comunicati sul sito web di Pornhub. Questa correzione sottolinea la complessità e la rapida evoluzione della situazione legale riguardante l'accesso ai contenuti per adulti online.

Aylo ha ribadito che, mentre è favorevole alla verifica dell'età, ritiene che le leggi attuali non siano la soluzione giusta. L'azienda sottolinea che un approccio più coordinato e sicuro sarebbe necessario per proteggere veramente i minori senza spingere gli utenti verso piattaforme meno sicure. Il dibattito su come regolamentare i contenuti per adulti online continua a essere acceso, con implicazioni significative per la privacy, la sicurezza e la libertà di accesso a Internet.