Ponti 2025: 10 mete da raggiungere in Italia e nel Mondo

Il 2025 sarà un anno particolarmente favorevole per i viaggiatori grazie ai numerosi ponti festivi che consentono di ottenere fino a 32 giorni di vacanza utilizzando appena 6 giorni di ferie. Per sfruttare al meglio queste occasioni, ITA Airways offre sconti su voli nazionali e internazionali, ideali per chi desidera esplorare nuove destinazioni o rilassarsi in luoghi da sogno.

Con tariffe scontate e la possibilità di volare verso oltre 60 destinazioni, ITA Airways rende più accessibili viaggi indimenticabili sia in Italia che nel resto del mondo. Scopriamo insieme 10 mete imperdibili da considerare per i ponti del 2025, che combinano cultura, relax e avventura.

10 mete per i ponti del 2025

I ponti sono l’occasione perfetta per un city break in Italia e nel Mondo. Ecco le migliori mete presenti nel ricco catalogo di ITA Airways.

1) Catania

Scopri il fascino della Sicilia orientale con l’Etna, le spiagge incantevoli e la ricca tradizione culinaria. Un mix perfetto di natura e cultura.

2) Napoli

Immergiti nell’atmosfera unica della città partenopea: visita il centro storico, assaggia la pizza originale e scopri le meraviglie di Pompei e Capri.

3) Minorca

Rilassati su spiagge mozzafiato e immergiti nelle acque cristalline delle Baleari. Minorca è perfetta per una pausa rigenerante tra natura e tranquillità.

4) Madrid

Capitale vivace e ricca di storia, Madrid offre musei di fama mondiale, una gastronomia eccezionale e una vita notturna senza paragoni.

5) Amsterdam

Tra le attrazioni più iconiche della capitale olandese ci sono i tipici canali, i suoi bellissimi musei come il Van Gogh Museum e le atmosfere uniche del quartiere Jordaan.

6) Bangkok

Una città che fonde tradizione e modernità, con templi magnifici, mercati galleggianti e una cucina straordinaria. Ideale per un’avventura in Asia.

7) Tokyo

La capitale giapponese offre un’esperienza unica: dai grattacieli futuristici ai giardini zen, senza dimenticare il cibo straordinario e la cultura millenaria.

8) New York

Vivi l’energia della Grande Mela, visita attrazioni iconiche come Times Square e Central Park, e scopri la magia del ponte di Brooklyn al tramonto.

9) Rio de Janeiro

Tra spiagge famose come Copacabana, il Cristo Redentore e il vibrante Carnevale, Rio è una destinazione che combina divertimento e paesaggi mozzafiato.

10) Gedda

Porta d’ingresso per l’Arabia Saudita, Gedda regala una miscela di modernità e tradizione. Visita l’antico quartiere Al-Balad, scopri il lungomare della Corniche e immergiti nella cultura saudita in rapida evoluzione.

Con le offerte di ITA Airways, viaggiare verso queste mete è più semplice e conveniente. Approfitta degli sconti sul sito ufficiale della compagnia e pianifica subito i tuoi ponti del 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.