Pokémon TCG Pocket, in Nuova Zelanda è già disponibile: come giocare dall'Italia

Allenatori (e collezionatori) di Pokémon, ci sono grandi novità per voi: The Pokémon Company ha rilasciato in anteprima mondiale il suo nuovo titolo mobile dedicato al mondo delle carte, Pokémon TCG Pocket. Lo scorso 26 settembre è arrivato sugli store della Nuova Zelanda con netto anticipo rispetto al resto del mondo: il gioco, atteso con trepidazione dagli amanti del franchise, arriverà infatti nel resto degli 89 Paesi - Italia compresa - solo a partire dal 30 ottobre 2024.

La domanda che tutti si sono fatti, in questi giorni, è: ma si può giocare a Pokémon TCG Pocket in anteprima, pur non vivendo in Nuova Zelanda? La risposta è sì: ecco una guida passo passo per avviare il gioco anche dall'Italia.

Cos'è Pokémon TCG Pocket?

Pokémon TCG Pocket rappresenta un'evoluzione significativa rispetto all'altro titolo legato al mondo delle carte, Pokémon TCG Live. Nonché più casual: il gioco, infatti, offre un'esperienza pensata principalmente per chi ama collezionare, sbustare pacchetti e ammirare bellissimi artwork, senza necessariamente voler approfondire complesse dinamiche di battaglia.

Ogni giorno, i giocatori possono ricevere fino a due pacchetti gratuiti di carte "digitali" (il timer scatta ogni 12 ore), con la possibilità di acquistare ulteriori mazzi virtuali utilizzando denaro reale, attraverso quindi delle microtransazioni. Una tra le novità più intriganti è l'introduzione di carte "immervise": spettacolari illustrazioni 3D dall'impatto visivo unico, che l'utente può - letteralmente - esplorare al suo interno dal proprio smartphone.

Restano parte integrante del gioco i combattimenti, con mazzi tuttavia ridotti a 20 carte e una meccanica molto più semplificata rispetto alla controparte classica. Ciò permette partite più rapide, che rendono il gioco più dinamico e adatto anche a brevi sessioni. L'obiettivo principale sembrerebbe comunque quello di collezionare e scoprire nuove carte.

Come giocare in anteprima a Pokémon TCG Pocket

Nonostante il lancio ufficiale globale sia previsto solo per il 30 ottobre 2024, i giocatori più impazienti in Italia possono già scaricare Pokémon TCG Pocket seguendo alcuni semplici passaggi. La procedura richiede di cambiare la regione dello store del proprio dispositivo e utilizzare una VPN per simulare una connessione dalla Nuova Zelanda.

Ecco cosa puoi fare:

Modifica della regione dello store. Da Android ti basta accedere al Play Store, cliccare sull'icona del profilo ed entrare in Impostazioni, Generali, Preferenze account e dispositivo; per iPhone e iPad andare su Impostazioni, cliccare sull'ID Apple e selezionare File multimediali e acquisti, poi visualizza account e infine Paese/Regione; Utilizzo di una VPN: Una volta cambiata la regione, sarà necessario attivare una VPN, come NordVPN, per collegarsi a un server situato in Nuova Zelanda. Questa operazione consentirà di ottenere un indirizzo IP neozelandese, necessario per avviare il download del gioco.

NordVPN, attualmente in offerta fino al 71% di sconto, è disponibile a 3,59 euro al mese scegliendo il piano biennale, che include 3 mesi extra e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Così facendo, ti assicurerai un posto anticipato tra i giocatori di Pokémon TCG Pocket. Non solo risparmierai sul costo della VPN, ma eviterai anche potenziali truffe e furti di dati legati all'utilizzo di VPN gratuite non sicure.

