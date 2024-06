Pochi giorni rimasti per aderire alla promo Cyberghost VPN (sconto dell’83%)

Pochi giorni rimasti per approfittare della super offerta di CyberGhost VPN. Si tratta di uno sconto pazzesco dell'83% sul piano biennale.

Ma chi dovrebbe davvero considerare questa offerta? Praticamente tutti. Se ti piace navigare veloce come Flash, sappi che CyberGhost ha più di 7000 server in 90 paesi. Insomma, è come avere un pass per viaggiare senza alzarsi dalla sedia.

Pochi giorni rimasti: sconti e offerte imperdibili

La connessione con Cyberghost VPN è stabile e, quindi, puoi goderti i tuoi programmi preferiti a qualsiasi latitudine, senza mai incappare nei fastidiosissimi blocchi geografici. Niente male, no? Ma aspetta, c’è di più: la VPN blocca gli annunci, protegge contro i malware e ha una rigida politica no-log. Nessuno vedrà cosa fai online, nemmeno tua moglie/marito o la tua fidanzata/o.

Se sei un neofita delle VPN, niente paura. L'interfaccia di CyberGhost è molto user-friendly, mentre il supporto clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Basta un click per parlare con un operatore attraverso la chat live.

Ma non è finita qui! CyberGhost funziona su una marea di dispositivi: Windows, macOS, Android, iOS e persino router. Insomma, nessun apparecchio verrà lasciato senza la protezione che merita. Con la garanzia di rimborso di 45 giorni, puoi provarla senza rimpianti. Che altro vuoi dalla vita? Magari quattro mesi extra gratis. Aspetta, perché ci sono veramente!

Riepilogando, per un abbonamento complessivo di 28 mesi, pagherai soltanto 2,03 euro al mese per due anni. Non perdere quindi questa occasione: pochi giorni rimasti per accaparrarti l'offerta del secolo a un prezzo imbattibile. Presto sarai più protetto di un cavaliere medievale!

