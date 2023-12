Plenitude Trend Casa FineTutela: nuova offerta esclusiva

L'offerta Trend Casa FineTutela di Eni Plenitude continua ad essere disponibile ONLINE ancora per pochi giorni. Questa particolare promozione è dedicata per i clienti che stanno uscendo dal Mercato Tutelato in favore di quello Libero.

In particolare, vista la chiusura del Servizio di Maggior Tutela del Gas, troviamo un incredibile sorpresa. Il costo di commercializzazione e vendita è scontato a soli 5,28 euro al mese.

Inoltre, se intendi cambiare anche la Luce, il contributo fisso mensile è pari a 9€, contro i 12 euro richiesti nel listino TrendCasa standard.

Plenitude Trend Casa FineTutela: i dettagli

Il fornitore in questione emette le fatture dell'energia elettrica con cadenza bimestrale. Per il Gas, invece, il periodo di fatturazione varia a seconda dei consumi. Se avete consumi bassi - fino a 5000 Smc annui - la bolletta comprende due mensilità, viceversa, con consumi superiori, arriva ogni mese.

Passare ad Eni Plenitude è semplicissimo. Basta caricare ONLINE i seguenti dati:

una bolletta del tuo attuale gestore di Luce e Gas.

un documento di identità valido con codice fiscale.

un metodo di pagamento a scelta tra conto corrente o carta di credito per l'addebito mensile delle tue forniture.

L'offerta comprende, oltre al costo di commercializzazione e vendita, un prezzo all'ingrosso della materia Luce o Gas con un piccolo contributo sui consumi.

L'indice è dunque variabile e segue l'andamento del mercato energetico. Lo spread, ovvero il costo aggiuntivo sui consumi, è di 0,0132 €/kWh per la Luce e di 1,0000 €/Smc per il Gas.

Costi ed altro

Il passaggio dal Tutelato al Libero non prevede alcun costo iniziale. Con Eni Plenitude, inoltre, non sono presenti vincoli contrattuali. Puoi provare il servizio e successivamente cambiare fornitore senza dare alcuna motivazione.

