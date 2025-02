Playoff Champions League: dove vedere le partite delle italiane

Martedì 11 e mercoledì 12 febbraio si disputeranno le gare di andata dei playoff di Champions League. Tre le squadre italiane che cercheranno di staccare il pass per gli ottavi di finale: Juventus, Milan e Atalanta. L'undici bianconero affronterà il PSV Eindhoven, i rossoneri il Feyenoord e gli orobici il Brugge.

Da quest'anno Sky trasmette 185 partite su 203 in esclusiva della nuova Champions League, playoff inclusi. Il pacchetto più economico con cui vederle è il pass Sport di NOW, in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro e con cui si ha accesso all'intera programmazione sportiva live e on-demand di Sky.

Dove vedere le partite delle italiane nell'andata dei playoff di Champions League

Nella giornata di martedì 11 febbraio, il match Juventus-PSV sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW, con il calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Mercoledì 12 febbraio ad aprire la scena sarà la partita Brugge-Atalanta, visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW, con inizio alle ore 18:45. Alle 21:00 sarà poi la volta di Feyenoord-Milan, trasmessa su Prime Video per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Ricapitolando dunque, ecco il programma tv delle squadre italiane nell'andata dei playoff della nuova Champions League.

Martedì 11 febbraio

21:00 - Juventus-PSV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252), NOW, con telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Mercoledì 12 febbraio

18:45 - Brugge-Atalanta: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251), con la telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento tecnico di Beppe Bergomi.

21:00 - Feyenoord-Milan: Prime Video, con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Tornando all'offerta iniziale invece, confermiamo che il pass Sport della piattaforma streaming NOW è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi, anziché 24,99 euro, con un risparmio dunque di 120 euro in un anno. Oltre alla Champions League, l'Europa League e Conference League, offre la visione anche di tutta la Formula 1 e MotoGP, dell'intera stagione di tennis (tornei del Grande Slam inclusi), l'NBA, l'Eurolega, tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, il meglio della Bundesliga e tutta la Premier League.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.