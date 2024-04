Play-in NBA: come vedere Sixers-Heat in streaming dall'estero

Dopo i primi due turni del play-in NBA a Ovest, con i successi di Lakers e (a sorpresa) Kings, nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile si disputeranno le prime due sfide del play-in a Est. All'una di notte (ora italiana), riflettori accesi sull'incontro tra Sixers e Heat, visibile in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW con il pass Sport.

Le persone che in questo momento si trovano all'estero per riuscire a vedere la partita dovranno attivare una VPN, il servizio che consente di fruire dei contenuti bloccati in automatico dai provider di rete a causa delle restrizioni geografiche (tra questi ci sono anche quelli di NOW). Una delle VPN migliori è NordVPN, oggi in promo a 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro.

Come vedere Sixers-Heat in streaming dall'estero (play-in NBA)

Per vedere l'incontro del play-in NBA Sixers-Heat in streaming dall'estero occorre per prima cosa sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN, dopodiché bisogna connettersi a un server VPN italiano in modo da far credere al provider di rete di essere connessi dal nostro Paese. Questo consentirà di sbloccare in automatico i contenuti sia della piattaforma NOW che di tutti gli altri servizi streaming.

Riguardo al pass Sport di NOW, si tratta di un pacchetto che consente di vedere tutto lo sport di Sky in diretta e on demand. In questi giorni è in promozione a 9,99 euro al mese per 12 mesi anziché 14,99 euro.

Come già anticipato prima, per la VPN confermiamo la preferenza nei confronti di NordVPN, sia per l'esperienza streaming ottimale sia per le funzionalità extra per la sicurezza e la privacy di ciascun utente. Al momento il piano di due anni è in offerta a 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 68% e 3 mesi extra di servizio in regalo.

Ricordiamo infine l'appuntamento con la partita di questa notte tra i Philadelphia 76ers e i Miami Heat: la palla a due dell'incontro è in programma all'una di notte (ora italiana): diretta tv su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.