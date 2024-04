Play-in NBA: come vedere Bulls-Hawks in streaming dall'estero

Alle 3:30 (ora italiana) della notte compresa tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile si gioca il secondo match del play-in NBA a Est, quello tra Bulls e Hawks: chi vince affronterà la perdente della sfida tra Sixers e Heat per l'accesso ai play-off, mentre la perdente dovrà abbandonare definitivamente il sogno di raggiungere la post-season. L'incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW con il pass Sport.

E all'estero? Se ci si trova fuori dall'Italia, le cose sono un po' diverse: infatti, come è noto, i contenuti di NOW sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche, e l'unico modo per riuscire a vederli è attivare una VPN, il servizio che consente di simulare una VPN da un altro Paese. Una delle migliori VPN disponibili è NordVPN, al momento in promozione a 3,69 euro al mese per 24 mesi anziché 8,29 euro.

Come vedere Bulls-Hawks in streaming dall'estero (play-in NBA)

Per vedere la sfida del play-in NBA Bulls-Hawks in streaming dall'estero occorre prima di tutto sottoscrivere il pass Sport di NOW e un piano VPN. Dopodiché bisogna connettersi a un server VPN italiano per simulare una connessione dal nostro Paese, andando così a sbloccare tutti i contenuti di NOW e delle altre piattaforme streaming.

Il pass Sport di NOW dà accesso a tutto lo sport live e on demand di Sky. In questi giorni è in promo a 9,99 euro al mese per dodici mesi anziché 14,99 euro (l'offerta è a tempo limitato, potrebbe scadere tra poco).

Per quanto riguarda invece la VPN, il punto di riferimento in Italia e all'estero è NordVPN, per via della velocità dei server VPN (di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza e per le funzionalità esclusive messe a disposizione per i suoi utenti sul fronte della sicurezza e della privacy. Nelle ultime ore il piano di due anni è in promozione a 3,69 euro al mese, con in più 3 mesi extra gratis.

Appuntamento quindi per le 3:30 del mattino di giovedì 18 aprile, quando avrà inizio il match del play-in NBA tra Chicago Bulls e Atlanta Hawks.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.