Pixel VPN si libera del branding Google One: ecco cosa cambia

Pixel VPN, il servizio di rete privata virtuale di Google destinato ai possessori di smartphone Pixel, si separa dal marchio Google One e sarà conosciuto semplicemente come "Pixel VPN by Google". Questo cambiamento, che avrà effetto a partire dal prossimo mese, fa parte di un più ampio sforzo di Google per semplificare la sua suite di prodotti e servizi, rendendoli più intuitivi per gli utenti.

In passato, Pixel VPN era integrato nell'app Google One, che offriva non solo servizi VPN ma anche spazio di archiviazione cloud e altri vantaggi. Tuttavia, con l'obiettivo di rendere più chiara la differenziazione tra i vari servizi, Google ha deciso di creare un'app dedicata esclusivamente al servizio VPN per i dispositivi Pixel. Questo significa che gli utenti potranno accedere al servizio VPN senza dover passare attraverso l'app Google One.

I nuovi smartphone Pixel 8, 8 Pro e 8a già includono un'esperienza VPN integrata, che non utilizza l'app Google One ma una nuova app dedicata. Una delle modifiche visibili è l'assenza della notifica persistente "1", sostituita da un'icona a forma di chiave nella barra di stato. Questo cambiamento rende l'esperienza d'uso più pulita e meno invasiva per gli utenti.

Basterà attendere un semplice aggiornamento

L'esperienza VPN integrata sarà presto disponibile anche per i possessori di Pixel 7, 7 Pro, 7a e Fold. In preparazione a questo lancio, l'elenco del Play Store per l'app responsabile è stato aggiornato, passando da "Pixel VPN by Google One" a "Pixel VPN by Google". Questo aggiornamento include anche un cambiamento nell'icona, che ora è uno scudo blu con una "G" al centro, e nelle schermate dell'app, che riflettono il nuovo marchio.

Attualmente, la nuova versione dell'app non è ancora disponibile. Anche i possessori di dispositivi Pixel 8+ dovranno attendere un aggiornamento per ottenere il nuovo branding. Nel frattempo, VPN by Google One rimane installato su dispositivi come il Pixel 7 Pro con Android 14 QPR3 Beta 2.2, anche se si riscontrano errori di account quando si tenta di attivarlo.

Per gli utenti, questo cambiamento di branding non avrà un impatto significativo sull'uso quotidiano del servizio VPN. La crittografia e la protezione della privacy continueranno a funzionare come prima. L'unica differenza sarà il marchio, che ora risulterà più semplice e diretto. Questo fa parte della strategia di Google per semplificare la sua suite di prodotti, rendendoli più facili da usare e da comprendere. Gli utenti Pixel non dovranno fare nulla per beneficiare di questo cambiamento. L'app Pixel VPN verrà aggiornata automaticamente sui dispositivi non appena sarà disponibile la nuova versione.