Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Più di un semplice cloud: Internxt sconta dell'87% la sua suite con VPN e Antivirus

Sicurezza a 360 gradi e spazio cloud a tua disposizione per sempre.
Più di un semplice cloud: Internxt sconta dell'87% la sua suite con VPN e Antivirus
Sicurezza a 360 gradi e spazio cloud a tua disposizione per sempre.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 19 feb 2026
Link copiato negli appunti

Le nuove proposte per Internxt aggiornate con l'87% di sconto rendono l'acquisto dei piani annuali o a vita di questo provider di cloud storage ancora più interessanti. L'entità dello sconto è uguale a prescindere dal tipo di piano che sceglierai, ma cambiano ovviamente le condizioni: il piano annuale ti richiederà il rinnovo ogni 12 mesi, mentre con il piano a vita avrai il tuo spazio nel cloud letteralmente per sempre dicendo addio ai costi ricorrenti.

Attiva l'offerta

Internxt promozione

La sicurezza di base è offerta con tutti i piani: l'Autenticazione a due fattori, la Crittografia post-quantistica per resistere agli attacchi futuri e un'architettura a conoscenza zero, che rende i tuoi dati illeggibili a chiunque non possieda la tua chiave privata. Sono inclusi anche strumenti come Condivisione file protetta da password, backup del computer, VPN e un software antivirus integrato.

Il pacchetto d'ingresso è il piano Essential da 1TB, perfetto per l'archiviazione di documenti sensibili e file personali e include tutti i protocolli di sicurezza standard e gli strumenti citati sopra. Il piano Premium da 3TB, invece, oltre a triplicare lo spazio disponibile, introduce l'applicazione Cleaner, uno strumento software dedicato all'ottimizzazione del sistema. Infine, c'è il piano Ultimate da 5TB, la soluzione definitiva per i professionisti, che introduce l'app Meet per videoconferenze protette e servizio Mail crittografato e sblocca il supporto CLI e WebDav, consentendo di montare il cloud come disco di rete locale. Infine, la compatibilità nativa con sistemi NAS e Rclone permette di automatizzare backup complessi da server domestici e aziendali.

Attiva l'offerta

Per tutti i piani, come detto, è previsto l'87% di sconto sia che tu scelga una soluzione annuale sia che tu opti per quella a vita, dal costo iniziale ovviamente maggiore ma valida come investimento per il futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Internxt: privacy totale, zero-knowledge e sconto 85%
Cloud

Internxt: privacy totale, zero-knowledge e sconto 85%
Cloud storage a vita con Internxt: sicurezza e zero abbonamenti a un prezzo mai visto (-87%)
Cloud

Cloud storage a vita con Internxt: sicurezza e zero abbonamenti a un prezzo mai visto (-87%)
pCloud: cloud storage a vita con sconti su tutti i piani
Cloud

pCloud: cloud storage a vita con sconti su tutti i piani
Internxt: offerta cloud lifetime con sconto dell’85%
Cloud

Internxt: offerta cloud lifetime con sconto dell’85%