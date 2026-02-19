Più di un semplice cloud: Internxt sconta dell'87% la sua suite con VPN e Antivirus

Le nuove proposte per Internxt aggiornate con l'87% di sconto rendono l'acquisto dei piani annuali o a vita di questo provider di cloud storage ancora più interessanti. L'entità dello sconto è uguale a prescindere dal tipo di piano che sceglierai, ma cambiano ovviamente le condizioni: il piano annuale ti richiederà il rinnovo ogni 12 mesi, mentre con il piano a vita avrai il tuo spazio nel cloud letteralmente per sempre dicendo addio ai costi ricorrenti.

La sicurezza di base è offerta con tutti i piani: l'Autenticazione a due fattori, la Crittografia post-quantistica per resistere agli attacchi futuri e un'architettura a conoscenza zero, che rende i tuoi dati illeggibili a chiunque non possieda la tua chiave privata. Sono inclusi anche strumenti come Condivisione file protetta da password, backup del computer, VPN e un software antivirus integrato.

Il pacchetto d'ingresso è il piano Essential da 1TB, perfetto per l'archiviazione di documenti sensibili e file personali e include tutti i protocolli di sicurezza standard e gli strumenti citati sopra. Il piano Premium da 3TB, invece, oltre a triplicare lo spazio disponibile, introduce l'applicazione Cleaner, uno strumento software dedicato all'ottimizzazione del sistema. Infine, c'è il piano Ultimate da 5TB, la soluzione definitiva per i professionisti, che introduce l'app Meet per videoconferenze protette e servizio Mail crittografato e sblocca il supporto CLI e WebDav, consentendo di montare il cloud come disco di rete locale. Infine, la compatibilità nativa con sistemi NAS e Rclone permette di automatizzare backup complessi da server domestici e aziendali.

Per tutti i piani, come detto, è previsto l'87% di sconto sia che tu scelga una soluzione annuale sia che tu opti per quella a vita, dal costo iniziale ovviamente maggiore ma valida come investimento per il futuro.

