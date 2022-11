PipeWire 0.3.60: arrivato il supporto alla camera con OBS Studio

Gli sviluppatori del progetto PipeWire, un software open source che amministra i flussi multimediali audio e video dei vari applicativi nelle distribuzioni Linux, ha comunicato alla propria community la disponibilità di un nuovo aggiornamento. PipeWire 0.3.60 implementa una serie di novità interessanti che contribuiscono a migliorare la già buona user experience di tale server audio che sta soppiantando lo storico PulseAudio in quasi tutte le distribuzioni, come ad esempio in Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu". PipeWire 0.3.60 dispone del supporto alla camera con OBS (Open Broadcaster Software) Studio, nota suite di screencasting open source dedicata allo streaming audio/video su piattaforme come Twich o Youtube.

PipeWire è quel componente software che consente una gestione semplificata, tramite una comoda GUI (Graphical User Interface), di tutti gli input/output multimediali presenti nel sistema operativo. PipeWire è infatti un'interfaccia unificata che dona l'accesso alle sorgenti audio/video permettendone contestualmente di: condividerle, reindirizzarle e manipolarle tramite i vari applicativi installati dall'utente. PipeWire è compatibile con gli applicativi progettate per interfacciarsi con altri audio processing system open source come ad esempio: PulseAudio, JACK (JACK Audio Connection Kit) o ALSA (Advanced Linux Sound Architecture). Questo componente software può oltretutto essere gestito per mezzo di un session manager che da accesso a tutta una serie di integrazioni con un ventaglio di dispositivi e software audio professionali.

In PipeWire 0.3.60 sono arrivati anche una serie di aggiornamenti per quanto concerne il supporto ad una vasta pletora di dispositivi Bluetooth. Altra novità riguarda il plugin ALSA che adesso, tramite una serie di workaround, offre una minore latenza tra la cattura del flusso multimediale ed il playback.

L'aggiornamento a PipeWire 0.3.60 dovrebbe essere presto disponibile come normale upgrade nei repository delle diverse distribuzioni Linux oppure tramite un PPA (Personal Package Archive) extra gestito da qualche utente appassionato del progetto. Viste le diverse novità si tratta di un update consigliato dal team di sviluppatori.