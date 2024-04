Piano hosting WordPress in sconto fino al 75% (da 2,99 euro al mese)

Vuoi cambiare hosting per velocizzare i tempi di caricamento del tuo sito web? Se la risposta è affermativa, ti segnaliamo l'ultima offerta sull'hosting WordPress di Hostinger. Grazie infatti al maxi sconto del 75%, puoi attivare il nuovo piano a partire da 2,99 euro al mese, con in più 3 mesi extra gratis.

Servizi come il dominio e la migrazione del sito sono gratuiti. In più, Hostinger consente di pubblicare contenuti più velocemente grazie all'intelligenza artificiale, oltre a offrire un'assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Hosting WordPress Hostinger in offerta a partire da 2,99 euro al mese

L'offerta di Hostinger si riferisce al piano Premium, ideale per chi deve gestire uno o più siti web personali, come ad esempio un blog o un sito di notizie con una piccola redazione. Tra le sue funzionalità principali si annoverano le email gratuite, il protocollo SSL gratuito, il traffico illimitato e i backup settimanali.

Sul fronte della sicurezza, il piano Premium di Hostinger include la protezione di Cloudfare per i nameserver, la ricerca attiva di eventuali malware e la gestione degli accessi sicura. In più, per quanto riguarda due aspetti importanti come il supporto, assicura un uptime garantito al 99,99, data center in tutto il mondo e un'assistenza attiva durante tutti i giorni dell'anno.

Altro elemento da tenere in considerazione è la garanzia di rimborso. Qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si ha la possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

L'offerta sul piano hosting WordPress scontato fino al 75% è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Hostinger. La promozione è a tempo limitato, terminerà tra poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.