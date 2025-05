PIA VPN: trasparenza totale con codice open source, ora a 1,99€/mese

Private Internet Access (PIA VPN) è una delle rare VPN sul mercato che mette la trasparenza al centro della propria offerta: il suo codice sorgente è interamente open source, accessibile a chiunque voglia verificarne la sicurezza o il funzionamento. Una scelta che riflette l'impegno concreto dell'azienda verso una protezione realmente verificabile.

Al momento, PIA VPN è disponibile in offerta speciale: il piano biennale è scontato dell’81%, con un costo di appena 1,99€ al mese, a cui si aggiungono 2 mesi gratuiti. Un’occasione interessante per chi cerca una VPN potente, affidabile e trasparente.

Nessun tracciamento, crittografia avanzata: ecco PIA VPN

PIA VPN applica una rigorosa politica no-log, che garantisce che nessuna informazione sulle attività online venga memorizzata o condivisa. La protezione dei dati è affidata alla crittografia AES-256, lo stesso standard utilizzato da istituzioni militari e governative, con la possibilità di scegliere tra i protocolli più performanti, come OpenVPN e WireGuard.

Ecco alcune delle funzionalità che rendono PIA VPN particolarmente completa:

Split Tunneling : ti permette di scegliere quali app o siti web passano attraverso la VPN e quali restano fuori;

: ti permette di scegliere quali app o siti web passano attraverso la VPN e quali restano fuori; Kill Switch : protegge la tua connessione in caso di disconnessione improvvisa dalla VPN, bloccando il traffico per evitare fughe di dati;

: protegge la tua connessione in caso di disconnessione improvvisa dalla VPN, bloccando il traffico per evitare fughe di dati; PIA MACE: un sistema DNS integrato che blocca pubblicità, tracker e malware, migliorando privacy e velocità di navigazione.

PIA VPN è compatibile con tutte le principali piattaforme (Windows, macOS, Linux, iOS, Android) e non impone limiti né sulla larghezza di banda né sul numero di dispositivi collegabili contemporaneamente.

Il piano scontato a 1,99€/mese è valido solo per un periodo limitato. Comprende l'81% di sconto sul piano biennale, 2 mesi gratuiti extra e 30 giorni per richiedere il rimborso completo. Per approfittarne, basta visitare il sito ufficiale di PIA VPN.

