PIA VPN: protezione per la tua privacy online a un prezzo mai visto

In un'epoca in cui la protezione dei dati personali è fondamentale, Private Internet Access (PIA) si distingue come una delle soluzioni VPN più affidabili e convenienti disponibili sul mercato.

Attualmente, è possibile sottoscrivere un abbonamento biennale a soli 1,99€ al mese, con l'aggiunta di due mesi gratuiti, grazie a un'offerta speciale che consente di risparmiare oltre l'80% rispetto al prezzo standard.

Perché PIA VPN piace così tanto

Ecco tutte le caratteristiche che rendono PIA VPN una delle soluzioni migliori per proteggere il proprio anonimato online:

Privacy totale con politica no-log : PIA adotta una rigorosa politica "no-log", garantendo che nessuna informazione relativa alle tue attività online venga registrata o archiviata. Anche i server operano esclusivamente su RAM: tutti i dati vengano cancellati a ogni riavvio;

: PIA adotta una rigorosa politica "no-log", garantendo che nessuna informazione relativa alle tue attività online venga registrata o archiviata. Anche i server operano esclusivamente su RAM: tutti i dati vengano cancellati a ogni riavvio; Crittografia avanzata : utilizza protocolli sicuri come WireGuard e OpenVPN, entrambi open-source e noti per la loro velocità e affidabilità, per proteggere la tua connessione;

: utilizza protocolli sicuri come WireGuard e OpenVPN, entrambi open-source e noti per la loro velocità e affidabilità, per proteggere la tua connessione; Compatibilità con torrenting e streaming : PIA supporta pienamente il torrenting su tutti i suoi server e offre accesso a contenuti in streaming da diverse piattaforme, consentendo di aggirare le restrizioni geografiche;

: PIA supporta pienamente il torrenting su tutti i suoi server e offre accesso a contenuti in streaming da diverse piattaforme, consentendo di aggirare le restrizioni geografiche; Supporto multi-dispositivo : con un solo abbonamento, puoi proteggere un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente, inclusi PC, smartphone, tablet e smart TV;

: con un solo abbonamento, puoi proteggere un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente, inclusi PC, smartphone, tablet e smart TV; Funzionalità avanzate: PIA offre strumenti come il kill switch avanzato, lo split tunneling e il blocco di annunci e tracker tramite la funzione MACE, migliorando ulteriormente la tua esperienza di navigazione.

Con oltre 30.000 server in più di 90 paesi, PIA offre una rete globale robusta che garantisce connessioni veloci e sicure. La trasparenza del codice open-source e la politica di non registrazione delle attività online rendono PIA una scelta ideale per chi cerca privacy e sicurezza senza compromessi.

Approfitta dell'offerta attuale per ottenere PIA VPN a soli 1,99€ al mese per due anni, con due mesi gratuiti inclusi. Visita il sito ufficiale di PIA per maggiori dettagli e per attivare l'abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.