PIA VPN: sicurezza senza compromessi e l'81% di sconto

Ogni click, ogni accesso, ogni ricerca online espone i tuoi dati a occhi indiscreti. Ma c’è una soluzione semplice, potente e trasparente: Private Internet Access (PIA). Questa VPN si conferma come una delle più affidabili e trasparenti sul mercato, grazie a una politica no-log rigorosa, software 100% open-source e prestazioni avanzate su tutti i dispositivi. La nuova promozione ti consente di proteggere la tua privacy a soli 1,99€/mese, se scegli il piano biennale – con 2 mesi extra gratuiti e uno sconto complessivo dell’81%.

I vataggi di scegliere PIA VPN

In un’epoca in cui ogni dato è un potenziale bersaglio, proteggere la propria vita digitale non è più un optional, ma una necessità. Private Internet Access ti offre tutto questo a un prezzo imbattibile, con la trasparenza e l’affidabilità di un software open-source.

Privacy e sicurezza : PIA non conserva log delle tue attività e ti protegge con funzionalità personalizzabili di sicurezza e crittografia.

: PIA non conserva log delle tue attività e ti protegge con funzionalità personalizzabili di sicurezza e crittografia. Open-source : trasparenza totale del codice, auditabile da chiunque.

: trasparenza totale del codice, auditabile da chiunque. Protezione completa : include blocco pubblicità , antivirus PIA (opzionale), IP dedicato , split tunneling , e supporto torrent .

: include , (opzionale), , , e . Accesso illimitato : con migliaia di server in 91 Paesi, puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti da qualsiasi luogo.

: con migliaia di server in 91 Paesi, puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti da qualsiasi luogo. Compatibilità universale : unica nel settore, PIA offre protezione simultanea su un numero illimitato di dispositivi.

: unica nel settore, PIA offre protezione simultanea su un numero illimitato di dispositivi. Assistenza 24/7: supporto tecnico sempre disponibile via chat o e-mail.

Piani disponibili

Mensile : 10,69€/mese

6 mesi : 6,79€/mese (totale 40,74€)

2 anni + 2 mesi GRATIS: 1,99€/mese (totale 51,74€ per 2 anni)

La VPN ideale per chi lavora, studia e viaggia

Che tu stia lavorando da remoto, studiando all’università o viaggiando spesso per lavoro, PIA si adatta perfettamente alle tue esigenze. Grazie alla connessione veloce e stabile, puoi partecipare a videochiamate, accedere a documenti riservati e utilizzare Wi-Fi pubblici senza preoccuparti della sicurezza. E con la possibilità di installarla su un numero illimitato di dispositivi, proteggi allo stesso tempo computer, smartphone e tablet, senza costi aggiuntivi.

Con una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, puoi testare PIA senza preoccupazioni. Per conoscere l'offerta completa di PIA VPN clicca qui.