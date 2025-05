phpday 2025: il 15 e 16 maggio a Verona

Mancano ormai pochi giorni al phpday 2025, 22ª edizione dell'evento organizzato dal GrUSP e completamente dedicato al linguaggio per lo scripting server side più utilizzato in rete. Lo stesso su cui si basano piattaforme per la gestione di contenuti come WordPress e Joomla e soluzioni di e-commerce come PrestaShop e Magento. L'evento, una vera e propria occasione per immergersi nell'ecosistema di PHP e scoprirne le ultime novità, si terrà presso l'Hotel San Marco di Verona il 15 e 16 maggio.

phpday 2025: per sviluppatori e non solo

phpday 2025 è una duegiorni pensata non soltanto per gli sviluppatori di applicazioni web ma anche per professionisti e appassionati di coding. Lanciata per la prima volta nel corso del 2003, pochi anni dopo che PHP raggiunse la sua maturazione grazie alla versione 4, la conferenza raccoglie esperti e partecipanti creando grandi opportunità di aggiornamento e networking. Quest'anno il programma è poi particolarmente ricco, con approfondimenti su PHP 8.4 (l'attuale stabile) e anticipazioni sulla release 8.5.

Si parlerà poi di come ripensare il rendering server side nelle moderne Web application, di prestazioni, tool da linea di comando, OpenTelemetry con PHP, integrazione delle AI generative nelle API platform e automazione tramite regole PHPStan. Si potrà poi discutere di legacy code, esecuzioni in container multi-Processo, scalabilità delle applicazioni, principi Zero Trust per la sicurezza, open source, creazione di estensioni, SBOM (Software Bill of Materials), PIE (PHP Installer for Extensions), ReactPHP e Websockets, API testing, serializzazione, API Security e molto altro.

Il programma completo di talks e speakers è disponibile sul sito ufficiale dell'evento.

Codice sconto per i lettori di HTML.it

phpday 2025 avrà luogo sia in presenza a Verona che in streaming. Chi sceglie la prima opzione avrà anche pranzo e coffee breaks il 15 e 16 maggio oltre all'accesso alla conferenza. Potrà poi visualizzare la live online e le registrazioni video.

Ma non è tutto, perché per i lettori di HTML.it è disponibile uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto grazie al codice "media_HTMLIT". Un motivo in più per non mancare!