phpday 2025: la lineup è online

Il 15 e 16 maggio si terrà a Verona il phpday 2025, un evento organizzato dal GrUSP e completamente incentrato sul linguaggio di scripting server side più utilizzato per lo sviluppo di siti Web e Web application. La sede dell'appuntamento sarà l'Hotel San Marco della città veneta. Mancano ormai meno di 2 mesi e la lineup completa di speaker e talks è ora online.

Di cosa si parlerà durante il phpday 2025

Il phpday è una conferenza annuale dedicata a sviluppatori, professionisti che ruotano intorno al mondo del coding e semplici entusiasti di una delle tecnologie più popolari per internet. Nel corso della duegiorni i partecipanti avranno un'opportunità unica per ascoltare gli interventi di esperti, aggiornare le proprie competenze e condividerle con gli altri. Da ben 22 anni, la prima edizione venne organizzata nel 2003, il phpday è anche un'occasione di networking durante la quale esplorare gli ultimi trend e le best practices dello sviluppo in PHP

Nel corso dell'evento si parlerà di framework, Continuous Delivery, DevOps, sicurezza, testing, API e tanto altro. Digital Accessibility consultant, Software Developer, Engineering manager, Backend Engineer, Tech Lead Manager, Platform Engineer, Software Architect e dirigenti affronteranno temi che vanno dall'API testing a ReactPHP e Websockets. Da SBOM per a PHP application container al Server Side Rendering nelle applicazioni PHP, da OpenTelemetry all'integrazione di AI generative nelle API Platform.

Ma vi sarà spazio anche per discutere delle cattive pratiche nel coding. Così come di open source, occasioni per l'avanzamento di carriera, accessibilità, automazione, ottimizzazione delle performance, principi Zero Trust per la sicurezza, Async PHP, estensioni e serializzazione.

Come partecipare all'evento

I biglietti per partecipare al phpday 2025 sono già disponibili per l'acquisto. L'appuntamento si svolgerà sia in presenza presso la sede indicata che online, in streaming. Scegliendo di partecipare in persona, oltre all'accesso alla conferenza avrai anche pranzo e coffee breaks per entrambi i giorni. Potrai inoltre visualizzare la live online del phpday 2025 e accedere alle registrazioni video.

Per i lettori è disponibile uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto utilizzando il codice "media_HTMLIT". Se PHP fa parte del tuo lavoro, se sei un appassionato del coding o semplicemente curioso di scoprire questo linguaggio non puoi mancare!