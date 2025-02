Laravel 12: nuovi starter kit per React, Vue e Livewire

Il team del popolare framework PHP ha annunciato il rilascio di Laravel 12, una versione focalizzata principalmente sulla manutenzione e sull'aggiornamento delle dipendenze upstream, con l'introduzione di nuovi starter kit per React, Vue e Livewire. Taylor Otwell, il creatore di Laravel, ha dichiarato che questa release punta soprattutto a semplificare l'aggiornamento per la maggior parte delle applicazioni e a ridurre al minimo le eventuali modifiche necessarie al codice preesistente.

I nuovi starter kit di Laravel 12

Come anticipato, una delle novità più interessanti della versione 12 riguarda l'introduzione di nuovi starter kit che supportano React, Vue e Livewire. Questi kit includono componenti Shadcn e, per lo stack Livewire, offrono l'opzione di una versione gratuita dei componenti Flux. Ogni starter kit propone inoltre delle varianti di autenticazione tramite WorkOS AuthKit che comprendono autenticazione social, passkey, autenticazione via email e SSO (Single Sign-On) con WorkOS.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, il nuovo aggiornamento continua a richiedere PHP 8.2 come versione minima supportata. Questo allineamento garantisce che le applicazioni sfruttino le ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza offerti dal linguaggio di scripting server side.

Come aggiornare il framework all'ultima versione

Per installare la release numero 12, gli sviluppatori possono aggiornare Laravel Herd all'ultima versione per ottenere il nuovo installer. In alternativa, è possibile utilizzare il Laravel Installer eseguendo il comando

composer global require laravel/installer

e successivamente

laravel new nomeprogetto

Per chi desidera aggiornare un'applicazione esistente alla versione 12, Laravel Shift offre un servizio automatizzato che facilita il processo di migrazione. Inoltre, la documentazione ufficiale di Laravel fornisce una guida dettagliata per l'upgrade assicurando che gli sviluppatori possano effettuare la transizione nel modo più indolore possibile.

Secondo la politica di supporto di Laravel, ogni release principale riceve correzioni di bug per 18 mesi e aggiornamenti di sicurezza per almeno 2 anni dal giorno del rilascio. Laravel 12 sarà quindi supportato con correzioni di bug fino al 13 agosto 2026 e con aggiornamenti di sicurezza fino al 24 febbraio 2027. La deadline della versione 11, con lo stop anche ai security fix, è fissata invece per il 12 marzo 2026.