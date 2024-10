laravelday 2024: online speaker e talk dell'evento

Giovedì 7 Novembre il laravelday 2024 sarà giornata interamente dedicata al noto framework PHP così come al suo ecosistema di package e servizi utilizzati da migliaia di developer in tutto il mondo. Potrai seguire l'evento sia online che in presenza a Verona presso l'Hotel San Marco. Sei curioso di scoprire quali saranno gli argomenti trattati durante questo appuntamento? Da adesso puoi farlo perché la lineup è finalmente disponibile online.

Speaker e talk del laravelday 2024

Nel corso della conferenza organizzata dal GrUSP si parlerà naturalmente di Laravel. Ma anche di ottimizzazione delle performance, di Design Patter, Data layer, Front-end, Back-end, CI/CD, Testing, Package e molto altro. Qui di seguito la lineup in breve, nel sito ufficiale del laravelday 2024 troverai invece un approfondimento dedicato a ciascun talk e una presentazione degli speaker.

Valentina Pasquino - Developer full stack @ Zanichelli Editore - e Michela Tarozzi - Developer full stack @ Zanichelli Editore - "Apache, nginx, Docker, Octane, FrankenPHP e altre parolacce che ci piacciono";

Roberto Negro - Freelance @ SquidLab - "Conta fino a 10 prima di scegliere il tuo frontend per Laravel";

Enrico De Lazzari - Senior Backend Developer @ MAIZE - "Prodotto in Laravel? No problem!";

Christian Nastasi - Techical Coach | Owner @ Mirai Training - "La vita oltre i microservices: Monoliti modulari in Laravel";

Alberto Peripolli - Freelance @Tecnobit @Tecrail @Rima - "Enum fantastici e dove trovarli";

Giacomo Fabbian - Partner & CTO @ Offline Agency - "Real-Time Laravel Showdown: Laravel Reverb vs. Pusher";

Emanuele Fornasier - Backend developer | founder @ àtrio - "Integrare funzionalità moderne in un'applicazione legacy attraverso API: un caso reale";

Roberto Gallea - Identity Manager @ Università degli Studi di Palermo - "Check-up cardiologico per la tua app. Pulse or not?";

Alessandro Cappellozza - MASTER OF CEREMONIES - Principal Software Engineer @ Inventronics - "Panel sulla Formazione in ambito Laravel";

L'8 novembre si terrà invece un workshop di Roberto Gallea dedicato alla "Ottimizzare le Prestazioni con Laravel Pulse: Dati, Metriche e Visualizzazione".

Il pre-party prima dell'evento

Questa settimana si terrà anche il tradizionale pre-party del laravelday. Un appuntamento gratuito aperto a tutti, basterà collegarsi a YouTube mercoledì 2 ottobre alle 20:55.

Codice sconto per i lettori di HTML.it

Hai deciso di partecipare? Per te il codice media_HTMLIT che ti permetterà di acquistare i biglietti con un 10% di sconto!