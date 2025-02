Photoshop per iPhone avrà più funzionalità dell'app desktop

Adobe ha annunciato diversi aggiornamenti per Photoshop, in particolare su dispositivi mobili e sul web. A partire dalle scorse ore, gli utenti iPhone possono scaricare una nuovissima app mobile che ora include molte più funzionalità prese in prestito direttamente dalla controparte desktop. Sebbene Photoshop mobile non sia un concetto completamente nuovo la versione recente rende l'app mobile molto più simile a ciò che Photoshop offre sul desktop. Con il nuovo Photoshop per iPhone, i clienti possono utilizzare livelli, maschere, Generative Fill basato sull'intelligenza artificiale e altro ancora.

L’azienda afferma di aver progettato l'app Photoshop per iPhone da zero per offrire agli utenti un'interfaccia mobile intuitiva e facile da usare. Come riportato sul blog ufficiale di Adobe: “La nuova app offre ai clienti esistenti maggiore flessibilità con la possibilità di apportare modifiche ovunque, accedere al proprio lavoro in movimento, catturare idee o immergersi in progetti personali, il tutto nel palmo delle loro mani. La prossima generazione di creatori, così come i professionisti creativi esperti che desiderano realizzare un'arte digitale unica su dispositivi mobili, ora possono iniziare a usare Photoshop in modo più rapido e semplice che mai”.

Photoshop per iPhone: piano a pagamento offrirà più funzionalità

Photoshop per iPhone è un’app è gratuita, ma gli utenti possono effettuare l'upgrade a un nuovo piano mobile e web per sbloccare più funzionalità. Gli strumenti gratuiti includono livelli, maschere, Tap Selection, Spot Healing Brush, Generative Fill and Expand, integrazione con le app Fresco, Lightroom ed Express di Adobe. Infine, è incluso anche l’accesso a risorse gratuite su Adobe Stock.

Il piano a pagamento è disponibile al prezzo di 7,99 dollari al mese o 69,99 dollari all'anno e permette di sbloccare funzionalità extra. Queste includono la possibilità di passare da Photoshop mobile a Photoshop sul Web, che offre più funzionalità, accesso esteso agli strumenti basati su Firefly, accesso a migliaia di font, selezione oggetto, bacchetta magica, strumento rimuovi, timbro clone, riempimento in base al contenuto, modalità di fusione avanzate e strumenti per schiarire o scurire aree dell'immagine. Gli attuali abbonati a Photoshop avranno accesso gratuito a Photoshop mobile e al web. L'app è attualmente disponibile solo su iPhone, ma Adobe promette di rilasciarla su Android più avanti quest'anno.