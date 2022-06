Photoshop gratis su Desktop

Adobe ha lanciato una nuova versione di Photoshop, applicazione divenuta nel tempo un vero e proprio standard per la grafica e il fotoritocco, che può essere utilizzata direttamente da un browser per la navigazione Web.

Differenze con la versione per il Desktop

Quest'ultima, per quanto interessante, non è la sola principale caratteristica del progetto, tale versione è infatti completamente gratuita e integra buona parte delle funzionalità che sono presenti nella versione di Photoshop per il Desktop che è comunemente accessibile tramite Adobe Creative Cloud al prezzo di circa 300 euro l'anno.

Per il momento la piattaforma è ancora in fase di test e può essere utilizzata soltanto in Canada, l'intenzione della casa di San Jose è però quella di estendere l'iniziativa e di coinvolgere un maggior numero di Paesi.

Photoshop per il Web non è un novità completa, essa nasce come estensione per Internet della versione tradizionale. A partire da essa Adobe ha realizzato un nuovo prodotto, completamente standalone, che ha inoltre il vantaggio di richiedere una quantità di risorse contenute ai computer degli utilizzatori.

Le fasi di elaborazione delle immagini vengono infatti gestite lato server, nello specifico quelli dell'infrastruttura Cloud del gruppo statunitense, per questo motivo l'applicazione potrà essere utilizzata anche su terminali dotati di configurazioni hardware non particolarmente avanzate.

Il futuro di Photoshop per il Web

Molto probabilmente la variante di Photoshop per i browser non sarà gratuita per sempre, Adobe avrebbe infatti programmato di proporne due versioni: una freemium come quella attuale, con la maggior parte delle feature già in dotazione, e una premium con la possibilità di accedere ad alcune delle funzionalità più avanzate.

La casa madre ha comunque già chiarito che tra la versione per il Web e quella per il Desktop esisteranno delle differenze e la seconda sarà sempre più completa della prima.

Come anticipato, la release oggi disponibile (per pochi utenti) deve essere intesa ancora come sperimentale, Adobe tra l'altro non ha ancora fornito dei dettagli ufficiali riguardo a quando verrà rilasciata la prima versione stabile.