Phone Link: in arrivo risposte suggerite SMS generate con l’AI

Nel 2018, Microsoft ha lanciato per la prima volta Your Phone, un'app progettata per collegare lo smartphone Android al PC Windows. Alcuni anni dopo, l'azienda ha cambiato il nome dell'app in Phone Link. Da allora, Microsoft ha aggiunto più funzionalità all’app e, nel 2023, anche il supporto per iOS. Nelle scorse ore, l’azienda di Redmond ha annunciato una novità dedicata, disponibile per gli Insider, Canary Channel. Tale novità è dedicata agli utenti Windows 11 con smartphone Android. SI tratta di una funzionalità di messaggistica di testo basata sull'intelligenza artificiale chiamata “Risposte suggerite”, che può generare risposte ai tuoi SMS. Come riportato sul blog di Microsoft: “siamo lieti di annunciare l'aggiunta di una nuova funzionalità all'app Phone Link per gli utenti Android: Risposte suggerite. Alimentata dal nostro modello di suggerimento intelligente basato su cloud, questa funzionalità è progettata per rendere la tua esperienza di messaggistica fluida e più efficiente”.

Phone Link: come funzionerà Risposte suggerite

L’azienda di Redmond ha poi spiegato meglio il funzionamento di Risposte suggerite di Phone Link (Collegamento al telefono in Italia). Ogni volta che si riceve un messaggio, tale funzionalità permetterà di visualizzare 3 fumetti di risposta contestualmente pertinenti tra cui scegliere. L’utente dovrà soltanto selezionare quella che preferisce e inviarla in un semplice tocco. Risposte suggerite è già attivata per impostazione predefinita, quindi gli utenti Insider, Canary Channel, possono iniziare a utilizzarla sin da subito. La funzionalità arriverà presto anche su tutti i canali (sempre per gli Insider) con la versione Phone Link 1.24051.98 e successive.

Ad oggi, Microsoft non ha rivelato quando la nuova funzionalità Risposte suggerite verrà distribuita nella versione stabile dell’app. Inoltre, non è nemmeno chiaro se e quando questa funzionalità verrà implementata su Phone Link per iOS. A febbraio, Microsoft ha aggiunto una funzionalità all'app Collegamento al telefono per gli utenti Android che consentiva loro di utilizzare lo smartphone Android come webcam per i propri PC Windows 11. Ancora una volta, questa funzionalità deve ancora essere aggiunta agli utenti iOS.