Perplexity annuncia nuova partnership con TripAdvisor

Il motore di ricerca AI Perplexity sta lanciando un'integrazione con Tripadvisor che aggiungerà maggiori informazioni sugli hotel. Adesso, quando si cercherà un posto dove soggiornare, il motore AI presenterà un elenco di hotel ben organizzato. Oltre a ciò, verranno inclusi dei riepiloghi del motivo per cui sono stati scelti, utilizzando informazioni provenienti da Tripadvisor. In un esempio condiviso da Perplexity, una ricerca per "hotel a Madrid per un viaggio d'affari" produce un risultato per Hotel Regina. Il motore di ricerca dice che si dovrebbe scegliere "se vuoi un hotel in posizione centrale a Madrid con un servizio eccezionale e una ricca offerta di colazione". Il motore mostra anche le sue valutazioni e immagini da Tripadvisor, nonché un elenco di vantaggi, come "posizione", "servizio" e "pulizia".

Perplexity: grazie a TripAdvisor informazioni più affidabili e aggiornate

In precedenza, Perplexity mostrava solo un elenco numerato di hotel con il loro indirizzo, la valutazione degli utenti e le caratteristiche. Le immagini raccolte dal sito web di ciascun hotel venivano poi mostrate nella barra laterale. Come ha affermato da Johnny Ho, co-fondatore di Perplexity, durante un'intervista al sito The Verge: "Dal lato di Tripadvisor, forniscono una fonte di informazioni affidabile e aggiornata che sincronizziamo regolarmente. Subito, indicizzeremo e recupereremo i risultati giusti a seconda dell'intento dell'utente nella query". Il motore AI, che si definisce un "motore di risposte" piuttosto che un motore di ricerca, prevede di espandere l'integrazione di Tripadvisor per includere informazioni su ristoranti ed esperienze in futuro. Il motore di ricerca AI ha anche aggiunto dati da Yelp l'anno scorso come parte del suo obiettivo di includere informazioni accurate che puoi utilizzare.

Il cambiamento arriva poco dopo che ChatGPT ha distribuito il suo motore di ricerca AI, che ora visualizza i risultati dal web per determinate query. L'integrazione di Perplexity con Tripadvisor è ora in fase di distribuzione su Perplexity sul web, ma sarà disponibile sulla sua app mobile "presto".