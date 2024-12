ChatGPT Search: OpenAI rilascia il motore di ricerca AI per tutti

ChatGPT Search, l'esperienza di ricerca web basata sull'intelligenza artificiale di OpenAI, è ora disponibile anche per gli utenti gratuiti, con diverse nuove funzionalità al seguito. Di default, il chatbot determinerà automaticamente quali domande inoltrare tramite ChatGPT Search. In alternativa, gli utenti possono toccare una nuova icona "Cerca nel web" nell'interfaccia della chat. Il motore di ricerca mostra riepiloghi ottenuti da diverse fonti online, ma anche contenuti "ricchi" come foto incorporate e video di YouTube. ChatGPT Search è stato lanciato a ottobre come evoluzione del prototipo SearchGPT di OpenAI, svelato quest'estate. Basato su una versione ottimizzata del modello GPT-4o di OpenAI, ChatGPT Search fornisce informazioni dal web, come punteggi sportivi, notizie, quotazioni azionarie e altro, insieme a link a fonti pertinenti. Grazie a ciò, gli utenti possono porre domande di follow-up per perfezionare la loro ricerca.

ChatGPT Search: tool è stato integrato anche su Advanced Voice Mode

OpenAI, nel corso di una diretta streaming dei giorni scorsi, ha annunciato che ChatGPT Search è stato reso "più veloce. Inoltre, ora può essere impostato come motore di ricerca predefinito per qualsiasi browser web. Inoltre, c'è un'esperienza migliorata per dispositivi mobili. Gli utenti possono ora vedere informazioni ottimizzate relative alle aziende, tra cui indirizzi (in Apple Maps sull'app iOS ChatGPT) e numeri di telefono. Infine, il motore di ricerca è anche disponibile in Advanced Voice Mode, la funzionalità di conversazione in tempo reale di OpenAI per ChatGPT. Nei prossimi giorni, gli utenti potranno infatti accedere a informazioni web aggiornate mentre utilizzano Advanced Voice Mode su dispositivi mobili o desktop.

ChatGPT Search è stato accolto con favore dagli utenti, ma non sono mancate le critiche. Alcuni editori hanno infatti protestato contro gli strumenti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale tra cui, Perplexity e Panoramiche AI di Google. Questi hanno infatti affermato che tali strumenti minacciano di cannibalizzare il traffico verso i siti da cui traggono le loro informazioni. Uno studio ha scoperto che Panoramiche AI da solo potrebbe influenzare negativamente circa il 25% del traffico degli editori a causa della de-enfasi sui link alle pagine web. OpenAI ha invece affermato di aver incorporato il feedback dei partner su come ChatGPT Search decide quali articoli sono più pertinenti per una query, nonché di determinare la lunghezza del riepilogo e le citazioni per gli articoli.