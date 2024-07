Perplexity aggiorna Pro Search con ragionamento in più fasi

Perplexity, la startup creatrice dell’omonimo motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale, ha annunciato un aggiornamento significativo alla sua funzionalità Pro Search. L'azienda afferma che il motore di ricerca è ora capace di un "ragionamento in più fasi" o della capacità di concatenare più ricerche online per trovare risultati e informazioni accurati. L'aggiornamento introduce anche nuove capacità di intelligenza artificiale come l'esecuzione di codici e l'integrazione di Wolfram Alpha per la risoluzione dei problemi matematici. Mentre concorrenti come Microsoft Copilot possono anche effettuare ricerche su Internet, Perplexity afferma che il suo chatbot AI può gestire query molto più complesse. Tuttavia, Pro Search rimane una funzionalità facoltativa che gli utenti devono abilitare manualmente in base alla conversazione. Le query regolari continueranno invece a utilizzare la ricerca rapida di Perplexity, che analizza meno fonti prima di rispondere.

Perplexity: come funziona il nuovo motore di ricerca migliorata

Simile al modello freemium GPT-4o di ChatGPT, Perplexity offre gratuitamente cinque ricerche "Pro" ogni quattro ore. Per ottenere di più, gli utenti dovranno pagare per un abbonamento Perplexity Pro. Quest’ultimo ha un prezzo simile ad altri servizi di intelligenza artificiale, ovvero 20 dollari al mese. Come mostrato dai test effettuati dalla redazione di Android Authority, Perplexity Pro Search fornisce quanto dichiarato. Il motore di ricerca può infatti fornire risposte complete a domande complesse. Ad esempio, è stato chiesto a Perplexity di confrontare i rendimenti di due indici azionari su un periodo di dieci anni, tenendo conto anche dell'apprezzamento tra le valute. Ciò ha portato a una ricerca professionale in quattro fasi, strettamente allineata al modo in cui un essere umano troverebbe le informazioni.

È interessante notare che la versione aggiornata di Pro Search funziona come previsto solo con un indirizzo IP con sede negli Stati Uniti. Tale funzionalità dovrebbe essere integrata in futuro anche a livello internazionale. Gli aggiornamenti a Pro Search arrivano poche settimane dopo che Perplexity si è trovata coinvolta in polemiche sull'uso non autorizzato di contenuti da parte degli editori. Un'indagine di WIRED ha suggerito che la società aveva ignorato i segnali web standardizzati intesi a impedire lo scraping dei propri contenuti. Un altro report afferma che Perplexity tende a fare affidamento su varie fonti online, inclusi i post di LinkedIn. Ciò è preoccupante, poiché significa che il chatbot troverebbe e ripeterebbe le allucinazioni dell’intelligenza artificiale.