Copilot per Microsoft 365: in arrivo nuove funzionalità a luglio

Microsoft ha diversi piani per integrare il servizio di assistente AI generativa Copilot per Microsoft 365 in molti dei suoi attuali prodotti software nel prossimo futuro. Nell'ultima panoramica dell'azienda per Copilot, sono state condivise alcune funzionalità imminenti che verranno implementate a luglio. Una di queste consentirà agli utenti di accedere all’art maker Microsoft Designer AI all'interno delle app Word e PowerPoint. Come ricorda Microsoft: “Per fare ciò, basta aprire Copilot e utilizzare un prompt per creare un'immagine... e Copilot genererà l'immagine. Gli utenti possono anche aprire Copilot e digitare un messaggio che gli dice di trovare un'immagine... e Copilot troverà le opzioni dalla libreria di fotografie stock di Microsoft tra cui scegliere. In PowerPoint, Designer aggiungerà automaticamente l'immagine in un design di diapositiva avvincente”.

Copilot per Microsoft 365: gli altri servizi Microsoft che supporteranno il servizio

Un'altra funzionalità in arrivo il mese prossimo è Copilot in SharePoint Text v1. Questa permetterà agli utenti di SharePoint di chiedere a Copilot di riscrivere i testi correnti su post e siti di notizie di SharePoint. L’azienda aggiunge inoltre che: “gli utenti possono facilmente modificare il tono del testo in pochi secondi. Possono anche rivedere il contenuto prima di sostituirlo, rendere il testo conciso o più lungo e persino riscrivere automaticamente il testo”.

Infine, Microsoft ha rivelato di aver esteso l'accesso di Copilot per Microsoft 365 a una serie di piani di abbonamento software autonomi. Il servizio può essere incluso come componente aggiuntivo a diversi servizi dell’azienda di Redmond. Questi includono Microsoft 365 Apps for business and Enterprise, Microsoft Teams Essentials, Enterprise e EEA, Exchange Kiosk Plan 1 e Plan 2, SharePoint Plan 1 e Plan 2, OneDrive for Business Plan 1 e Plan 2, Microsoft Planner Plan 1, Microsoft Project Plan 3 e Plan 5, Project Online Essentials, Visio Plan 1 and Plan 2 e Microsoft ClipChamp. Copilot per Microsoft 365 ha un costo di 30 dollari al mese e può essere sottoscritto come abbonamento annuale.