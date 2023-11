Perfetto per studio e lavoro: il notebook Acer SCENDE VERTIGINOSAMENTE DI PREZZO

La gamma di prodotti Acer include una vasta selezione di laptop, desktop, tablet e monitor progettati per soddisfare le esigenze di utenti consumer, aziendali ed educativi. Oggi il notebook Acer Aspire 3 va in sconto su Amazon del 26% per un costo finale di 429€.

Risparmia 150€ sul notebook Acer con l'offerta di Amazon

Il PC portatile Acer Aspire 3 è una potente soluzione per prestazioni avanzate. Equipaggiato con un processore Intel Core i3 di 11a generazione, questo notebook offre la potenza necessaria per affrontare qualsiasi attività. Il display da 15.6" Full HD LED LCD garantisce immagini brillanti, mentre il design a bordi sottili massimizza lo spazio di visualizzazione. La tecnologia Acer BlueLightShield contribuisce a proteggere la vista dalla luce blu nociva, migliorando il comfort visivo.

Per una connessione affidabile, il segnale wireless è potenziato grazie al supporto Wi-Fi 5 (802.11ac). La webcam HD integrata, corredata da due microfoni, garantisce un'esperienza avanzata nelle videochiamate.

Il notebook Acer Aspire 3 si adatta a ogni esigenza di connettività, offrendo una vasta gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI. Questa flessibilità consente di collegare facilmente qualsiasi periferica necessaria.

Oltre alle sue prestazioni, il computer portatile si distingue per la mobilità ed eleganza. Con un design professionale, sottile e leggero, il notebook è progettato per offrire una elevata mobilità. La batteria a lunga durata, con un'autonomia fino a 9 ore, consente di rimanere produttivi in movimento. In sintesi, l'Acer Aspire 3 rappresenta una combinazione di potenza, connettività e design elegante per soddisfare le esigenze di chiunque cerchi un notebook versatile.

Oggi il notebook Acer Aspire 3 è soggetto ad uno sconto del 26% per un prezzo finale di 429€.

