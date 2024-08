Perdite accidentali file: con questo tool risolvi il problema

La stagione delle vacanze al mare e delle gite in montagna, dei selfie in spiaggia e dei video delle escursioni sta per finire. Adesso, con tutta la mole di immagini e video accumulati, tenerli al sicuro diventa un problema. Le perdite accidentali file, infatti, sono un problema molto comune. Spazio sul telefono finito, il computer che grida pietà e il panico che incombe.

La soluzione? Passare al cloud storage. E quando parliamo di cloud storage, parliamo di pCloud. Con oltre 20 milioni di utenti e base in Svizzera, pCloud offre uno spazio sicuro per tutti i tuoi preziosi dati. Quindi, scordati della paura di perdere foto e documenti: qui c'è tutto lo spazio (e la tranquillità) che ti servirà.

Perdite accidentali file addio: ecco perché scegliere pCloud

Se hai bisogno di un posto sicuro per i tuoi dati, pCloud risponde alla chiamata. I suoi piani di archiviazione partono da 2 TB e finiscono con 10 TB, il che significa letteralmente montagne di spazio. La sicurezza è priorità: ogni trasferimento viene protetto dal protocollo TLS/SSL, che assicura che i tuoi dati stiano lontani dagli occhi indiscreti.

pCloud offre anche un pratico player audio e video integrato. Questo significa che, una volta caricati i tuoi contenuti, puoi ascoltare musica o guardare video direttamente sul cloud.

Attualmente è in corso una straordinaria promozione chiamata “Ritorno a Scuola”: piani a vita fino al 60% di sconto. Parliamo di un investimento una tantum di 399 euro per il piano Family 2 TB, contro gli 890 euro del prezzo di listino.

Insomma, dire addio alle perdite accidentali file è adesso facile grazie a pCloud. Foto, video e documenti hanno trovato una casa sicura dove vivere a lungo. La sicurezza, la capacità di spazio e le incredibili promozioni ne fanno una scelta vincente per chiunque voglia proteggere i propri dati senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.