Perché scegliere l'offerta Fastweb Energia

Con quasi 7 milioni di clienti, suddivisi tra rete fissa e mobile, ad oggi Fastweb è uno dei più importanti operatori di telecomunicazioni in Italia. L'obiettivo dell'azienda è promuovere la trasformazione digitale del Paese, costruendo insieme ai suoi clienti un futuro più ecosostenibile e inclusivo.

Con questa visione, Fastweb ha annunciato ad inizio aprile il suo ingresso nel mercato dell'energia. Innovazione, semplicità e trasparenza, elementi che caratterizzano la connettività fissa e il servizio mobile, si estendono ora a Fastweb Energia, l'offerta a canone fisso mensile con energia certificata 100% da fonti rinnovabili. Di seguito analizzeremo i suoi vantaggi e i contro.

Perché scegliere Fastweb Energia

Dall'integrazione con altri servizi Fastweb al prezzo bloccato per 5 anni: ecco nel dettaglio i motivi per cui scegliere di sottoscrivere l'offerta Fastweb Energia.

Integrazione con altri servizi Fastweb

Gli utenti Fastweb, coloro cioè che dispongono già di un'offerta attiva di telefonia mobile o rete fissa con l'azienda italiana, hanno la possibilità di ottenere un unico punto di assistenza clienti. Si tratta di un vantaggio considerevole, dal momento che la gestione delle utenze di telefonia, rete Internet ed energia con un singolo fornitore risulta molto più conveniente ed efficiente.

Se poi hai già avuto modo di testare in prima persona la qualità del servizio mobile e della banda larga di Fastweb, riponendovi la massima fiducia, non ci sono motivi per cui non fare lo stesso con la nuova offerta Fastweb Energia.

Bolletta prevedibile

Uno dei punti distintivi di Fastweb Energia è il canone fisso. Ad esempio, scegliendo il profilo Fastweb Energia Light, il canone è bloccato a 45 euro al mese per 5 anni (fino a 1500 kWh ogni anno).

Conoscere già i costi dell'energia elettrica permette di ottenere un innegabile vantaggio nella gestione delle proprie finanze, discorso che vale in particolare per quanti detestano ricevere brutte sorprese in bolletta.

Prezzo bloccato per 5 anni

Alla prevedibilità dei costi, si aggiunge poi il vantaggio di poter contare su un prezzo fisso per cinque anni. Anche in questo caso si è di fronte a un elemento di estrema importanza, a maggior ragione nella società odierna, dove inflazione e/o crisi energetiche possono determinare variazioni di prezzo significative tanto per la luce quanto per il gas.

Se dunque si contestualizza l'offerta di Fastweb Energia al mercato libero di oggi, in cui la maggior parte delle offerte per la luce sono soggette alle fluttuazioni determinate dai fattori esterni citati qui sopra, appare evidente il vantaggio proposto da Fastweb: quello cioè di offrire stabilità finanziaria in un periodo in cui regna sovrana l'incertezza economica.

Occhio al prezzo

Detto questo, nella scelta della migliore offerta per la luce è importante valutare anche gli aspetti negativi. In relazione alla proposta di Fastweb Energia, la criticità maggiore riguarda il prezzo a KWh: se è vero che non è il più caro del mercato, è altrettanto vero che non è nemmeno tra i più competitivi.

Per farla breve, quindi, gli utenti che sono alla ricerca dell'offerta più economica, senza dunque dare alcun peso a tutti gli altri fattori quali prezzo bloccato per cinque anni, bolletta prevedibile, integrazione con i servizi di telefonia mobile e fissa, potrebbero trovare una proposta più conveniente restando sempre nel mercato libero.

Conclusioni

I caratteri distintivi di Fastweb Energia sono quattro: qualità (energia 100% certificata da rinnovabili, tariffe flessibili), trasparenza (prezzo bloccato per 5 anni, nessuna sorpresa in bolletta), innovazione (monitoraggio online consumi giornalieri), e nessun vincolo (è possibile rescindere il contratto quando si vuole, senza costi aggiuntivi).

Dall'altra parte, è vero anche che il prezzo a kW/h non è tra i più competitivi del mercato. E visto e considerato che si tratta di uno dei primi fattori che gli utenti prendono in considerazione per decidere quale offerta sottoscrivere, è importante metterlo in evidenza.

Puoi controllare i vari piani proposti da Fastweb Energia su questa pagina. L'eventuale attivazione può avvenire direttamente online o tramite telefono, con la possibilità di avere una riduzione di 5 euro sul canone mensile se si è già clienti Fastweb.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.