Perché scegliere Coinbase per i propri asset digitali

Il recente calo di Bitcoin non ha portato cambiamenti significativi alla tua strategia sul medio-lungo termine, cioè trarre profitto da un settore in crescita come quello delle criptovalute. D'altronde anche gli analisti sono concordi nel ritenere questa fase di bear market come passeggera, mantenendo le previsioni rosee sulla criptovaluta più importante al mondo per quanto concerne i prossimi mesi.

Se dunque hai scelto di entrare anche tu in questo mercato, uno degli exchange di criptovalute più sicuri e affidabili è Coinbase, punto di riferimento in Italia e all'estero. Non a caso, dall'aprile 2021 è la più grande società crypto quotata in Borsa. Tra i suoi vantaggi c'è anche l'iscrizione gratuita, disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

I vantaggi di scegliere Coinbase per i propri asset digitali

Innanzitutto l'affidabilità. Come accennato nell'introduzione, Coinbase vanta una quotazione in Borsa da ormai tre anni, elemento questo che rende la piattaforma automaticamente più sicura rispetto a tante altre che operano spesso e volentieri al di fuori delle regole.

Un altro vantaggio per tutti i clienti di Coinbase è il programma proprietario di gestione del rischio, attraverso cui gli asset digitali sono conservati al sicuro. E in caso di bisogno, ogni utente può inviare un messaggio al team di assistenza per ricevere aiuto in qualsiasi momento.

A tutto ciò si aggiunge la possibilità di scambiare più di 200 asset, guadagnare rendimenti tramite il possesso della stablecoin USDC, entrare a far parte della community di Coinbase Italia per gli ultimi aggiornamenti sul mondo delle criptovalute e ricaricare tramite la propria banca il conto Coinbase senza pagare commissioni.

Per registrare un nuovo account Coinbase e provare così tutte le funzionalità della piattaforma collegati a questa pagina per completare l'iscrizione gratuita.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L'81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l'alto rischio di perdere i tuoi soldi. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.