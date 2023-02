Perché Internet è più lento di quanto pubblicizzato?

Non è raro che i provider di Servizi Internet pubblicizzino velocità di connessione superiori rispetto a quelle effettive sperimentate dai consumatori. Una discrepanza che può essere frustrante e fonte di confusione per gli utenti, che si aspettano di ricevere le velocità promesse dai loro ISP e si ritrovano invece a dover fare i conti con lag e buffering.

I motivi che si celano dietro a una connessione Internet più lenta rispetto a quanto previsto sono diverse. Il principale riguarda la congestione della rete, ovvero quando un gran numero di persone utilizza Internet contemporaneamente causando un sovraccarico che può portare a velocità di connessione inferiori. Una criticità particolarmente comune soprattutto nelle aree densamente popolate oppure durante periodi di punta.

La velocità di Internet può essere rallentata anche dalle limitazioni hardware sul dispositivo dell'utente, come ad esempio un processore lento o una scheda di rete wireless obsoleta, che potrebbe non essere più in grado di mantenere il passo con la velocità di connessione. Inoltre, molti ISP potrebbero applicare politiche di corretto utilizzo della rete, limitando la quantità di larghezza di banda che un utente può consumare. Se supera quella assegnata, ne diminuisce la velocità per evitare ulteriori sollecitazioni sulla rete.

Come migliorare la velocità se Internet è lento

Ma come fare, quindi, se la propria connessione è troppo lenta? Ci sono diversi passaggi che puoi tentare per migliorare la velocità di Internet e ottenere il massimo rendimento.

Controlla il tuo piano e contratto con l'ISP e assicurati di ottenere la velocità per cui stai pagando: esiste sempre un limite minimo che deve essere rispettato dal provider. Se noti che Internet che il divario tra la tua esperienza e la velocità promessa è troppo ampio, contatta il tuo fornitore per capire da cosa potrebbe essere causato;

e contratto con l'ISP e assicurati di ottenere la velocità per cui stai pagando: esiste sempre un limite minimo che deve essere rispettato dal provider. Se noti che Internet che il divario tra la tua esperienza e la velocità promessa è troppo ampio, contatta il tuo fornitore per capire da cosa potrebbe essere causato; Riavvia il router , una operazione semplicissima e che spesso risolve problemi di connettività migliorando la velocità di Internet. Attendi sempre qualche secondo prima di riaccenderlo;

, una operazione semplicissima e che spesso risolve problemi di connettività migliorando la velocità di Internet. Attendi sempre qualche secondo prima di riaccenderlo; Collega il tuo dispositivo direttamente al router attraverso una connessione cablata. Il Wi-Fi non è sempre affidabile quanto l'Ethernet, perciò se hai bisogno del massimo della velocità collegati direttamente al router, se ne hai la possibilità;

direttamente al router attraverso una connessione cablata. Il Wi-Fi non è sempre affidabile quanto l'Ethernet, perciò se hai bisogno del massimo della velocità collegati direttamente al router, se ne hai la possibilità; Usa una VPN. A volte, l'uso di una VPN può ridurre il fenomeno della congestione di rete, instradando il traffico Internet attraverso server meno affollati e impedendo al tempo stesso al tuo ISP di limitare la tua connessione. Tutti questi elementi, combinati, possono potenzialmente migliorare la velocità Internet, specialmente durante i periodi di punta.

Quale VPN usare se Internet è lento

Se sei alla ricerca di una VPN che coniughi sicurezza e velocità, noi ti consigliamo Atlas VPN. Il servizio ruota attorno a quattro elementi principali: streaming, sicurezza, velocità e privacy.

Atlas VPN offre ai suoi utenti streaming senza intoppi grazie a server ottimizzati, ma soprattutto nessun limite di larghezza di banda: la VPN codifica le informazioni sulle tue attività, impedendo agli ISP di rilevare il traffico e preservando così la tua velocità di connessione. A proposito di velocità, Atlas mette a disposizione oltre 750 server e seleziona automaticamente il server a te più ideale in base a distanza, velocità di download e latenza.

Anche dal punto della sicurezza, Atlas VPN è eccellente: applica, per il suo servizio, crittografia AES-256, ChaCha20, IPSec/IKEv2 e WireGuard, è in grado di bloccare malware e siti di phishing e di monitorare il web alla ricerca di potenziali violazioni dei dati, ma segue anche una rigorosa politica no-log con l'obiettivo di preservare la privacy dell'utente.

Grazie alla promozione in corso, puoi ottenere il piano biennale con uno sconto dell'81%. Il prezzo scende, così, a soli 1,81 euro al mese. Se non sei certo dell'efficacia di Atlas VPN, puoi sempre provare il servizio per 30 giorni e - se non sei soddisfatto - ricevere un rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.