Se ti dimentichi una password quando sei a casa, poco male: avvii la procedura di recupero delle credenziali e tempo massimo uno o due minuti la situazione è risolta. Se però questo succede quando sei in vacanza, beh, le cose iniziano ad essere un tantino diverse. Può succedere, infatti, che il sito o servizio a cui vuoi accedere non riconosca il tuo IP abituale, bloccando di fatto il tentativo di recupero della password. Un problema enorme se questo accade con il proprio account Google o con uno dei profili social.

Ecco perché hai bisogno di un password manager quando vai in vacanza, soprattutto all'estero. Con un gestore di password serio e affidabile non solo ti devi ricordare soltanto una password anziché centinaia, ma puoi anche contare sulla sincronizzazione delle credenziali su qualunque tipo di dispositivo e la compilazione automatica dei moduli online, in modo da velocizzare l'eventuale accesso ad un servizio o la fase di check-out di un acquisto.

Uno dei migliori password manager oggi disponibili sul mercato è LastPass, un gestore di password che offre un accesso sicuro a tutti i siti. Al momento il piano Personal Premium è disponibile in prova gratuita per 30 giorni: al termine il piano si rinnova a 2,90 euro al mese, a meno che non si decida di disdire prima.

I vantaggi di un password manager come LastPass

Il password manager LastPass consente di creare, salvare e inserire le password con estrema semplicità, così da risparmiare tempo prezioso durante la navigazione sul web. Tra le tante funzionalità include si annovera anche la condivisione delle credenziali con familiari o colleghi immediata, al fine di semplificare l'accesso e la collaborazione.

L'utilizzo di uno strumento di questo tipo è utile anche per monitorare le proprie password senza vincoli, né in relazione al dispositivo in uso né riguardo al luogo in cui ci si trova. Ciò significa, in breve, che hai la possibilità di accedere ai tuoi principali account ogni volta che lo desideri.

Per provare LastPass Premium gratis per 30 giorni è sufficiente collegarsi al sito ufficiale e premere sul bottone rosso relativo al periodo di prova.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.