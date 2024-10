Perché fare un sito con l'Hosting WordPress Gestito Aruba

WordPress è diventato la scelta preminente per la creazione di un'ampia varietà di progetti online, dai blog personali ai complessi siti di e-commerce, grazie alla sua flessibilità e facilità d'uso. Con un'interfaccia user-friendly, una vasta gamma di temi e plugin, e un'ampia comunità di supporto, WordPress consente anche agli utenti meno esperti di costruire e gestire un sito Web in modo efficace. L'Hosting WordPress Gestito Aruba rappresenta una soluzione concreta per liberare gli utenti dalla necessità di configurare l'ambiente server richiesto per sostenere le crescenti esigenze delle installazioni di WordPress.

Un CMS come WordPress può essere infatti installato su server compatibili con PHP e MySQL o MariaDB. Oltre a necessitare delle versioni più recenti di questi componenti software, WordPress prevede la corretta configurazione del server Web (ad esempio di Apache o Nginx) e la gestione dei certificati HTTPS, indispensabili per assicurare la protezione delle comunicazioni client-server.

Sebbene WordPress sia una piattaforma è altamente scalabile e ottimizzata per i motori di ricerca (SEO), la sua configurazione e ottimizzazione possono risultare scoraggianti per molti utenti.

Perché scegliere l'Hosting WordPress Gestito Aruba

Per configurare il server Web, installare il pacchetto PHP, configurare il database relazionale (RDBMS) utile a memorizzare i dati dell'istanza di WordPress, gestire il processo di richiesta di un certificato digitale e attivare HTTPS sul sito, sono necessarie competenze tecniche specifiche e una certa dose di esperienza.

L'Hosting WordPress Gestito di Aruba elimina queste complessità, permettendo a chi desidera avviare un progetto online di avere a disposizione un sito immediatamente operativo, performante e aggiornato.

Un servizio di hosting di questo tipo è l'opzione ideale per chi cerca un sito Web efficiente, sicuro e privo di problematiche tecniche. Grazie a una combinazione di tecnologie avanzate e supporto dedicato, Aruba mette a disposizione una soluzione che consente agli utenti di concentrarsi sulla creazione di contenuti e sulla crescita del proprio progetto online, piuttosto che sulle questioni tecniche.

I piani dell'Hosting WordPress Gestito di Aruba

La tabella che proponiamo nel seguito riassume le principali caratteristiche dei tre piani di Hosting WordPress Gestito di Aruba. Le formule proposte sono ideate per venire incontro alle esigenze di chi desidera allestire un sito WordPress senza doversi preoccupare della gestione tecnica dell’infrastruttura sottostante.

Ciascun piano integra risorse ottimizzate volte a garantire prestazioni elevate, sicurezza avanzata e aggiornamenti automatici. Aruba si rivolge sia ai principianti sia a coloro che hanno progetti più complessi, come blog o siti di e-commerce.

Caratteristiche dei piani a confronto

Caratteristica Smart Premium Top Prezzo iniziale (1° anno) 14,90 € + IVA 39,90 € + IVA 79,90 € + IVA Prezzo al rinnovo 79,00 € + IVA 129,00 € + IVA 229,00 € + IVA Visitatori mensili consigliati Fino a 50.000 Fino a 500.000 Fino a 1.000.000 Spazio Web illimitato su SSD Sì Sì Sì Certificato SSL DV installato Sì Sì Sì WordPress preinstallato Sì Sì Sì AI Assistant Sì Sì Sì Backup automatici giornalieri Sì (7 giorni) * Sì (30 giorni) * Sì (30 giorni) * Backup on-demand 2 4 4 Ambiente di staging Sì Sì Sì HiSpeed Cache Sì Sì Sì Database MySQL 1 (1 GB su SSD) 1 (2 GB su SSD) 1 (2 GB su SSD) Caselle email 5 da 1 GB Illimitate da 1 GB Illimitate da 1 GB GigaMail (5 GB) Opzionale 10 20 PEC su Dominio Opzionale 5 caselle PEC 10 caselle PEC Supporto Avanzato Opzionale Opzionale Opzionale PHP Supportato Versioni > 8.x Versioni > 8.x Versioni > 8.x PHP OPCache e Redis ** Sì Sì Sì HTTP/2 e HTTP/3 Sì Sì Sì Rimozione malware Sì Sì Sì

(*) Il numero di giorni indicato si riferisce al tempo di conservazione del contenuto dal backup, a partire dalla data in cui è creato.

(**) OPCache è un'estensione di PHP che memorizza nella cache i bytecode degli script PHP compilati, mentre Redis è un sistema di caching distribuito che offre tempi di accesso ai dati molto rapidi.

Intelligenza artificiale per gestire il sito WordPress e creare contenuti

Uno degli aspetti distintivi dell'Hosting WordPress Gestito di Aruba è l'integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) per assistere gli utenti nella creazione e gestione del sito.

L'IA di Aruba supporta gli utenti, dai principianti ai professionisti, nella configurazione del sito WordPress, in base alle loro specifiche esigenze. In particolare, AI Assistant offre strumenti per ottimizzare il sito, strutturare le pagine e generare contenuti testuali e visivi.

La proposta di Aruba si basa su quattro elementi fondamentali:

AI Site Launcher : Consente di pubblicare il sito in pochi minuti, suggerendo contenuti in base agli obiettivi e allo stile scelto.

: Consente di pubblicare il sito in pochi minuti, suggerendo contenuti in base agli obiettivi e allo stile scelto. AI Page Builder : Semplifica la creazione di pagine personalizzate, rendendo il design accessibile anche agli utenti meno esperti.

: Semplifica la creazione di pagine personalizzate, rendendo il design accessibile anche agli utenti meno esperti. AI Helper : Fornisce indicazioni pratiche e attività da svolgere per migliorare il sito, anche in chiave SEO.

: Fornisce indicazioni pratiche e attività da svolgere per migliorare il sito, anche in chiave SEO. AI Content Generator: Produce testi e immagini partendo da una semplice descrizione, semplificando la generazione di contenuti accattivanti.

Con AI Assistant non si intende certo rimpiazzare il lavoro di un Web Developer o di un designer professionista, bensì amplificare le capacità creative e operative di ogni utente, fornendo allo stesso tempo un supporto prezioso in tutte le fasi dello sviluppo del sito WordPress.

Il modello generativo per la creazione automatica di contenuti

Il pannello di amministrazione WordPress così come configurato sulla piattaforma Aruba, integra un'opzione chiamata Chiedi all'IA. È uno strumento prezioso, un chatbot evoluto, che permette di creare automaticamente nuovi contenuti, con l'opportunità di rielaborare e ottimizzare quelli preesistenti.

Sottoponendo delle richieste personalizzate al chatbot Aruba Chiedi all'IA, si può migliorare la scrittura per rendere un testo più fluido e scorrevole. È inoltre possibile correggere ortografia e grammatica, allungare o accorciare il testo su WordPress e modificare in questo modo la lunghezza dei contenuti.

In generale, si possono utilizzare prompt intelligenti per "confezionare" richieste specifiche e beneficiare di un vero e proprio assistente digitale durante la stesura di un qualunque tipo di contenuto.

Gli altri aspetti coperti dal servizio di Hosting WordPress Gestito di Aruba

Gli aggiornamenti di WordPress possono risultare fonte di preoccupazione per molti utenti. Hosting WordPress Gestito Aruba integra un sistema di aggiornamento automatico che garantisce l'installazione delle nuove versioni senza alcun problema, con la possibilità di tornare alle release precedenti in caso di necessità.

Questo approccio non solo assicura un funzionamento ottimale, ma protegge anche da potenziali vulnerabilità di sicurezza, rendendo la gestione del sito meno stressante.

I plugin si aggiornano automaticamente

I plugin WordPress richiedono aggiornamenti costanti per garantire sicurezza e nuove funzionalità. È quindi importante mantenere aggiornati non soltanto i componenti "core" di WordPress ma anche le funzionalità addizionali, eventualmente installate dagli utenti.

Si tratta di un passaggio cruciale: spesso gli incidenti di sicurezza che affliggono alcuni siti WordPress hanno origine proprio a partire da plugin lasciati non aggiornati per troppo tempo.

Aruba supporta gli aggiornamenti automatici non solo per quello che è il "nocciolo" di WordPress, ma anche per i plugin e i temi, offrendo un servizio completo per la manutenzione del sito.

Backup e ripristino semplificati

La disponibilità di backup automatici giornalieri è altrettanto fondamentale per la sicurezza di qualsiasi sito. Hosting WordPress Gestito Aruba offre anche questa funzionalità, consentendo di ripristinare rapidamente il sito in caso di problemi.

Gli utenti Aruba hanno comunque la facoltà di avvalersi di backup manuali on-demand, attivabili ad esempio prima di effettuare un'operazione "delicata".

Prima di muoversi per effettuare qualsivoglia modifica sul sito WordPress in produzione, infatti, è essenziale prendere le dovute cautele. Un intervento improvvido sui contenuti, sul database o sulla struttura dei file PHP, potrebbero mettere seriamente a rischio la continuità operativa del sito Web, con gravi danni nel caso di e-commerce e attività online ben avviate. I backup di Aruba permettono di agire con la massima tranquillità.

Ambiente di staging: effettuare test in totale sicurezza

Applicare modifiche direttamente sul codice WordPress usato in produzione è largamente sconsigliato. L'ambiente di staging è un'altra caratteristica fondamentale che consente di testare modifiche e aggiornamenti senza influenzare il sito "live". Gli utenti hanno la possibilità di effettuare modifiche in un'area separata e implementarle solo quando sono certi che tutto funzioni correttamente.

Grazie al meccanismo di staging, gli utenti possono richiedere la creazione di una copia identica del sito in produzione, proteggerla con password, per poi verificare in ambiento sicuro e isolato la piena funzionalità di tutte le modifiche che dovrebbero poi essere apportate su WordPress.

Sicurezza e protezione avanzate per ogni installazione di WordPress

Le soluzioni implementate ai fini della sicurezza del sito sono un altro aspetto essenziale da considerare nella scelta di un servizio di hosting. L'Hosting WordPress Gestito di Aruba include misure avanzate per proteggere i dati e le informazioni degli utenti:

Monitoraggio costante : I sistemi di sicurezza Aruba monitorano continuamente il sito WordPress per rilevare eventuali attività sospette. Sono in grado di rilevare e neutralizzare, 24 ore su 24, anche gli eventuali attacchi DDoS (Distributed Denial of Service).

: I sistemi di sicurezza Aruba monitorano continuamente il sito WordPress per rilevare eventuali attività sospette. Sono in grado di rilevare e neutralizzare, 24 ore su 24, anche gli eventuali attacchi DDoS (Distributed Denial of Service). Rimozione malware : Aruba offre strumenti di rimozione malware, garantendo che il sito sia esente da qualunque minaccia. Se un componente malevolo fosse riuscito a farsi strada nel sito WordPress, Aruba provvede a risolvere la situazione.

: Aruba offre strumenti di rimozione malware, garantendo che il sito sia esente da qualunque minaccia. Se un componente malevolo fosse riuscito a farsi strada nel sito WordPress, Aruba provvede a risolvere la situazione. Firewall applicativo: Un sistema di firewalling dedicato (WAF, Web Application Firewall) protegge il sito da attacchi esterni e vulnerabilità. È in grado di riconoscere le caratteristiche degli attacchi più comuni e bloccarli sul nascere.

Prestazioni del sito WordPress ottimizzate grazie all'uso del sistema HiSpeedCache

Chi lavora con WordPress da un po', ha certamente presenti quelle istanze di WordPress che fanno fatica a caricare le pagine. Soprattutto quando sottoposte a un carico di lavoro (leggasi traffico) elevato.

Dopo aver installato WordPress, è essenziale adottare un sistema di caching efficace per ottimizzare la velocità del sito. Questa particolare accortezza non solo migliora l'esperienza dell'utente, ma è cruciale anche per ottenere un posizionamento migliore sui motori di ricerca.

Aruba HiSpeedCache è un plugin integrato che ottimizza la velocità di caricamento, migliorando di conseguenza l'esperienza di navigazione. Si avvale di una cache sia statica che dinamica: il servizio di Hosting WordPress Gestito Aruba consente di gestire i contenuti statici, come immagini, file CSS e JavaScript, memorizzandoli in cache per evitare di generarli ogni volta.

Quando un utente visita una pagina, il server può fornire una versione statica già memorizzata, senza doverla rigenerare dal database e dal server PHP. Questo riduce notevolmente i tempi di risposta e il carico sul server.

HiSpeedCache gestisce anche il caching di contenuti dinamici, che possono variare a seconda del client o di altri fattori. Nei siti WordPress, i contenuti dinamici includono commenti, aree personalizzate e pagine di e-commerce. La cache dinamica memorizza sezioni del sito che possono essere personalizzate, riducendo il workload lato server e mantenendo aggiornate le informazioni in tempo reale. Il tutto in modo del tutto trasparente per l'amministratore del sito e per gli utenti.

Nell'infrastruttura Aruba, l'uso di unità SSD con architettura a cluster rende i caricamenti ancora più rapidi. Lo storage basato su tecnologia flash offre bassissima latenza, garantendo affidabilità e resilienza.

Migrazione semplificata con il plugin Aruba

Uno dei principali ostacoli per chi gestisce un sito WordPress e vuole migrare verso un nuovo provider cloud, consiste nel trasferimento dei dati da un server all'altro. Anche se un tecnico esperto può completare la procedura in tempi relativamente brevi, esiste il rischio di incorrere in brevi periodi di inattività del sito o in problemi di sincronizzazione dei dati, soprattutto per siti con elevato traffico.

La scelta di cambiare hosting può essere motivata da diverse ragioni, come il desiderio di migliorare le performance, ridurre i costi o accedere a funzionalità aggiuntive. Tuttavia, la complessità percepita in tema di migrazione del sito spesso dissuade gli utenti, che tendono a rimandare questo passaggio temendo complicazioni e possibili errori.

Per semplificare il processo di migrazione, Aruba mette a disposizione il plugin WordPress Migration Tool: permette di trasferire facilmente tutti i dati, inclusi contenuti e database, da un altro hosting ad Aruba, minimizzando il rischio di perdite o disallineamenti.

Procedura per la migrazione di un sito WordPress su Aruba

Con il plugin WordPress Migration Tool, migrare un sito WordPress da qualsiasi provider ad Aruba è un’operazione facile e priva di sorprese.

Il primo passo consiste nel richiedere il trasferimento del dominio su Aruba, selezionare l’opzione Voglio migrare anche il mio sito WordPress e installare infine il plugin WordPress Migration Tool sul sito da migrare.

Il token univoco generabile attraverso il pannello di controllo Aruba, è valido per 24 ore (è eventualmente rigenerabile) ed è essenziale per avviare la procedura.

Durante il processo, è possibile selezionare le cartelle WordPress da trasferire, escludendo quelle della cache, non necessarie per una migrazione corretta. Solo i plugin attivi sono considerati come parte integrante della migrazione.

Per avviare il trasferimento, basta accedere all’istanza di WordPress sull’Hosting WordPress Gestito Aruba, cliccare su Aruba Migration Tool, inserire il token generato e avviare l’operazione.

Conclusioni

I piani Hosting WordPress Gestito Aruba sono una scelta ottimale per chi vuole avviare un progetto basato su WordPress od ottimizzarne la gestione, senza doversi preoccupare degli aspetti tecnici legati all’hosting tradizionale o ai server dedicati.

Ogni soluzione proposta da Aruba include aggiornamenti automatici, monitoraggio costante e strumenti avanzati per la sicurezza, assicurando una protezione completa contro qualsiasi genere di attacco informatico. I piani disponibili si adattano alle esigenze dei vari utenti: dai blogger alle imprese che necessitano di una maggiore personalizzazione.

Il piano Smart è perfetto per chi muove i primi passi, con un'interfaccia intuitiva e tutte le funzionalità di base già pronte all'uso. Il piano Premium, invece, garantisce prestazioni elevate grazie a risorse aggiuntive e funzionalità avanzate. Per progetti più complessi, il piano Top mette a disposizione risorse illimitate e strumenti dedicati per gestire un elevato traffico e carichi di lavoro importanti.

Qualunque sia la portata del progetto, Aruba mette a disposizione una piattaforma scalabile e affidabile, permettendo di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo del sito senza preoccuparsi dell’aspetto infrastrutturale.

Infine, Aruba fornisce un servizio di supporto altamente specializzato, utile per risolvere tempestivamente problemi tecnici, configurazioni avanzate o ottimizzazione delle prestazioni, assicurando un'assistenza sempre disponibile per ogni necessità.

In collaborazione con Aruba

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.