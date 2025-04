Vuoi aprire un e-commerce? Fallo con IONOS: ti basta 1€ al mese

Se stai cercando una soluzione di hosting affidabile per il tuo nuovo e-commerce, IONOS è sicuramente una delle scelte migliori che potresti fare. Ora ti diciamo perché. Si tratta di un'azienda di web hosting tedesca, che offre numerose soluzioni sia per i privati che per le piccole e medie imprese.

Delle sue funzionalità parleremo nelle prossime righe, perchè vogliamo prima dirti che adesso - per effetto di uno sconto pazzesco - puoi avere l'hosting di IONOS in offerta a 1€ invece di 30€ al mese per 6 mesi. Per approfittare della promozione vai sul sito di IONOS.

Cosa offre l'hosting e-commerce di IONOS

Il punto di forza principale dell'hosting di IONOS è l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Basta dare dei semplici comandi, compresi quelli per generare immagini e testo, e in pochi minuti lo strumento AI ti darà degli ottimi risultati. In alternativa, ci sono comunque tanti template predefiniti già disponibili nel catalogo.

Tra le altre funzionalità spiccano i metodi di pagamento, facilmente integrabili nelle pagine del sito. L'interfaccia è gradevolissima e super intuitiva: gli utenti hanno a disposizione una panoramica molto chiara dei prodotti e delle vendite, sia all'interno dell'app che della dashboard.

Da menzionare anche la funzionalità marketingRadar, che consente di monitorare l'andamento della concorrenza e aumentare il proprio fatturato con le vendite via social. Per quanto riguarda sempre le funzioni di marketing, c'è anche un'altra opzione interessante, ovvero Click and collect: permette ai clienti di acquistare uno o più prodotti online e ritirarli in loco. L'esperienza d'acquisto risulterà perciò ancora più piacevole e comoda.

Infine, con la funzionalità Social e-commerce, gli utenti del piano hosting e-commerce possono collegare il negozio alle pagine Instagram e Facebook.

Tutto questo, solo per pochi giorni ancora, a solo 1€ al mese per un semestre. Inoltre, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, potrai provare il servizio senza preoccupazioni. Vai sul sito di IONOS e inizia a progettare il tuo negozio online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.