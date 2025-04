L'AI di IONOS semplifica la vita: basta 1€/mese per creare un sito

L'ultima offerta di IONOS, provider di hosting tra i più interessanti del panorama attuale, consente di attivare un piano hosting WordPress con funzioni AI a 1€ al mese invece di 10€.

Una promozione davvero eccezionale per un piano di hosting notevole, che include l'intelligenza artificiale per creare e modificare siti web, aggiornamenti automatici, scansioni giornaliere e protezione DDoS. Ma andiamo a scoprirlo più nel dettaglio.

Tutti i vantaggi dell'offerta di IONOS

6,2 milioni di clienti hanno già scelto l'infrastruttura di IONOS per i propri progetti online. Non è un caso: stiamo parlando di un'azienda che può vantare una lunga esperienza, dotata di tutte le certificazioni sulle normative privacy e in grado di assicurare la massima sicurezza dei dati personali degli utenti.

Il principale punto di forza dei piani hosting WordPress di IONOS è la presenza dell'AI. Tra le varie funzioni che assolve, abbiamo:

Creazione di siti, pagine e contenuti;

Assistenza valida grazie ad un chatbot a cui chiedere qualunque cosa;

Aggiunta di elementi e sezioni come recensioni, moduli di contatto e altro.

Altro punto a favore di IONOS sono le prestazioni. Le velocità che garantisce sono veramente notevoli, anche grazie ad un plugin di cache per caricamenti più rapidi. Da menzionare anche l'hosting isolato per avere maggiore stabilità e uno storage SSD di ultimissima generazione.

Non mancnao poi funzionalità extra che aumentano ancor di più il valore di questa proposto. Vanno ricordati a tal proposito gli aggiornamenti personalizzabili (offrono cioè la possibilità di attivare o disattivare gli update automatici di WP), template, plugin e versioni PHP, nonchè l'accesso tramite i protocolli SSH e SFT o la gestione mediante WP-CLI, cioè l'interfaccia a riga di comando per WordPress.

Ribadiamo l'offerta: 90% di sconto e 1€ al mese invece di 10€. Per avere questa promozione basta andare sul sito di IONOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.