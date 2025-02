Perché dovresti installare una VPN sulla tua smart TV

Tra i tanti utilizzi accessori che si possono fare di una VPN come PrivateVPN vi è anche la possibilità di installarla direttamente sulla tua Smart TV. I motivi per cui dovresti farlo sono molteplici: dalla possibilità di avere le migliori connessioni per lo streaming alle decine di server che ti permettono di accedere anche ai cataloghi stranieri delle tue piattaforme preferite. In attesa di vedere in che modo, ti segnaliamo l'offerta con l'85% di sconto sul piano di 1 anno che ti regala anche 24 mesi aggiuntivi gratis.

PrivateVPN: come installarla sulla tua smart TV

Andiamo a vedere innanzitutto i vantaggi: grazie a PrivateVPN potrai avere l'accesso a più di 63 paesi e quindi vedere i cataloghi stranieri di piattaforme come Netflix, Disney+ e molto altre ancora che possono nascondere vere sorprese rispetto quello italiano. Inoltre, sfrutterai dei server ad alta velocità per uno streaming fluido e senza lag.

Detto questo, per installare una VPN direttamente sulla tua smart TV dipenderà dal prodotto in tuo possesso. Se hai una Android TV, come modelli Sony, TCL o Hisense, non sarà un problema perché potrai scaricare PrivateVPN direttamente come app dal Google Play Store. Stesso discorso se sei un utente che utilizza Fire TV o Fire Stick collegata alla TV, dato che l'app è presente su Amazon App Store.

Cosa succede invece se possiedi una smart TV diversa, come LG o Samsung dotate di piattaforme proprietarie? In quel caso, dovrai installare PrivateVPN direttamente sul tuo router, seguendo le istruzioni che troverai sul sito ufficiale del servizio o sfruttando l'assistenza clienti a te dedicata.

Con PrivateVPN, insomma, non solo navigherai in modo sicuro, protetto e privato, ma sbloccherai possibilità impensabili persino per la tua Smart TV.

