Perché DOGE sta sovraperformando WIF, SHIB e altre meme coin

DOGE sta superando altre migliori meme coin questa settimana, con la criptovaluta in rialzo dell'11% mentre WIF è in calo del 3% e SHIB del 4%. Anche tutte le altre meme coin sono "in rosso".

DOGE sta scambiando vicino al livello di 0,2 $, un valore che ha faticato a superare in modo significativo dalla frenesia dei meme coin di fine febbraio e inizio marzo. Analizzeremo i due motivi principali per cui DOGE sta superando i suoi simili nello spazio delle meme coin.

Allo stesso tempo, Borroe Finance (ROE) fa parte della narrativa sulle criptovalute AI: il progetto è nella fase finale della prevendita e ha raccolto milioni di dollari fino ad ora.

DOGE sta scambiando vicino al livello di 0,2 $, un valore che ha faticato a superare in modo significativo dalla frenesia dei meme coin di fine febbraio e inizio marzo. Analizzeremo i due motivi principali per cui DOGE sta superando i suoi simili nello spazio delle meme coin.

La sovraperformance di Dogecoin rispetto agli altri meme: 2 motivi

Motivo 1 - Doge Day

Il Doge Day è una festa per gli appassionati di Dogecoin che si celebra il 20 aprile, o 4/20. Il termine "420" è spesso associato alla cultura della marijuana e la data è stata adottata dai sostenitori di Dogecoin per celebrare l'immagine giocosa e amichevole della valuta digitale. La community di Dogecoin mira ad aumentare la sensibilizzazione sulla criptovaluta e a portare il suo prezzo a 0,42 $ in questo giorno.

Il Doge Day è visto anche come un'opportunità per la community di Dogecoin di aumentare lo status e l'utilizzo della criptovaluta. Acquistando e detenendo Dogecoin in questo giorno, i sostenitori mirano a creare uno sforzo concertato per aumentare il valore della criptovaluta. Questa azione collettiva della community di Dogecoin è diventata una tradizione annuale, con l'obiettivo di aumentare la visibilità della criptovaluta e potenzialmente far salire il suo prezzo.

Motivo 2 - Prospettive tecniche positive

Se guardiamo al grafico DOGE/USDT, possiamo notare che DOGE sta scambiando all'interno di un canale a triangolo ascendente dalla fine di febbraio, quando è iniziata la frenesia dei meme coin. Se DOGE continua a muoversi all'interno di questo canale, potrebbe potenzialmente raggiungere 0,26 $ nei prossimi giorni.

Sebbene 0,42 $ possa essere un obiettivo irrealistico per il Doge Day, in quanto rappresenterebbe un aumento di oltre due volte rispetto al prezzo attuale, 0,26 $ sembra più raggiungibile.

Il grafico di DOGE/USDT mostra anche che l'indicatore RSI della criptovaluta si aggira intorno a 60, indicando un sano equilibrio tra pressione di acquisto e di vendita. Inoltre, la media mobile a 200 giorni di DOGE è pari a 0,09 $ e fornisce un forte supporto alla criptovaluta in caso di forti contraccolpi. L'EMA20 è attualmente a 0,19 $, rafforzando ulteriormente le prospettive tecniche positive per DOGE.

Considerato l'avvicinarsi dell'evento di halving di Bitcoin, un'altra data importante del mese di aprile, la prestazione di DOGE potrebbe ricevere un'ulteriore spinta, dato che l'evento è spesso associato a un aumento dell'attività sul mercato delle criptovalute. La combinazione della celebrazione del Doge Day e dei segnali tecnici positivi suggerisce che DOGE potrebbe continuare a sovraperformare le altre meme coin nel breve termine.

Borroe Finance (ROE): criptovaluta AI nella fase finale di prevendita

Borroe Finance (ROE) è nella fase finale della sua prevendita, avendo raccolto finora 3,6 milioni di dollari. Sono stati venduti oltre 282 milioni di token ROE e il team punta ora alla quotazione su DEX e al lancio ufficiale della piattaforma.

Che cos'è Borroe Finance?

Borroe Finance è un progetto blockchain che ha l'obiettivo di fornire alle imprese e ai creatori di contenuti Web3 finanziamenti immediati, fornendo l'accesso a prestiti rapidi e sicuri. La piattaforma utilizza la tecnologia blockchain e i servizi di intelligenza artificiale per colmare le lacune dei finanziamenti tradizionali.

Il processo in quattro fasi di Borroe Finance prevede la registrazione dell'utente, il conio di un NFT che rappresenta il reddito futuro dell'utente e il contratto di prestito, e la vendita del NFT sul marketplace di raccolta fondi della piattaforma.

Il token ROE, con una tassa di acquisto/vendita del 3% e un'offerta totale di 1 miliardo, offre diversi vantaggi ai possessori di token, tra cui sconti, avvisi prioritari, diritti di voto e accesso a soluzioni di pagamento in cripto e fiat.

Il modello deflazionistico del token, le basse commissioni di transazione e l'elevata scalabilità rendono la piattaforma un'interessante opportunità di investimento. Borroe Finance attenua inoltre i rischi incorporando una valutazione del rischio basata sull'intelligenza artificiale e fornendo agli acquirenti l'accesso a valutazioni del credito e a registri finanziari.

Conclusione

La recente performance di Dogecoin tra le migliori meme coin può essere attribuita all'imminente celebrazione del Doge Day e alle prospettive tecniche positive della criptovaluta, con il potenziale di raggiungere 0,26 $ nel prossimo futuro. Mentre il mercato delle criptovalute si prepara all'evento di halving del Bitcoin, DOGE potrebbe potenzialmente ricevere un'ulteriore spinta nelle prossime settimane.

Nel frattempo, Borroe Finance, il progetto di blockchain alimentato dall'AI, è nella fase finale della sua prevendita, avendo raccolto finora 3,6 milioni di dollari. L'approccio della piattaforma al finanziamento delle entrate e le sue caratteristiche innovative la rendono una potenziale opportunità di investimento per chi è interessato allo spazio delle criptovalute AI. Nonostante ciò, gli investitori dovrebbero sempre condurre la propria due diligence perché, dopo tutto, questo progetto è nelle fasi iniziali, che sono quelle più rischiose.

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.