Per San Valentino regala ricordi: pCloud a vita al 50% di sconto

In occasione di San Valentino, pCloud sconta del 50% i suoi piani senza abbonamento, né costi nascosti, fino a 10 TB.
Eleonora Busi
Pubblicato il 2 feb 2026
Non rischiare di foto, video e documenti preziosi: tieni al sicuro tutti i tuoi file con pCloud, uno spazio di archiviazione cloud a vita con piani a vita, oggi disponibile - in via promozionale - con uno sconto del 50%, in occasione di San Valentino.

Nel dettaglio, il piano Premium da 1 TB è disponibile a 199 euro invece di 435, mentre il Premium Plus da 2 TB scende a 279 euro invece di 599. Infine, il piano Ultra da 10 TB è in offerta a 799 euro, da 1890 euro di listino. Tutti i piani sono a vita, ovvero senza abbonamenti né costi nascosti.

Scopri l’offerta pCloud di San Valentino

Cloud a vita al 50% di sconto

pCloud non è solo tanto spazio di archiviazione senza abbonamento, ma è anche sicurezza e funzionalità. Il servizio utilizza il protocollo TLS/SSL per proteggere i dati durante il trasferimento e applica misure di protezione avanzata.

Tra i vantaggi, segnaliamo le diverse opzioni di condivisione, ottime per i professionisti oppure per condividere file tra membri della famiglia. Inoltre, potrai accedere a quanto archiviato da qualsiasi dispositivo e ovunque nel mondo, grazie alla sincronizzazione automatica tra dispositivi.

Ottieni il 50% di sconto con pCloud

Non manca la possibilità di eseguire backup di smartphone, tablet e PC, oltre che da piattaforme di terze parti come Google Drive, Facebook e Google Photos. Infine, è disponibile uno streaming multimediale per ascoltare musica e guardare video caricati direttamente dal cloud.

La promo di San Valentino è a tempo limitato e ti permette di ottenere il 50% di sconto sui piani a vita della piattaforma: approfitta dell'offerta pCloud oppure fai un regalo speciale in occasione della festa degli innamorati.

