Per il lavoro, la scuola o i viaggi: la VPN di Private Internet Access a meno di 2€ al mese

Nel 2025, la sicurezza informatica è una priorità per chiunque utilizzi Internet, sia per lavoro che nel tempo libero. E se vuoi proteggerti? Ci sono strumenti ad hoc, chiamati VPN: Private Internet Access (PIA) è una tra le più interessanti in termini di qualità-prezzo. Anche alla luce della recente promozione, che ti permette di abbonarti con uno sconto dell'81% al piano di due anni. Riceverai anche due mesi aggiuntivi, al prezzo di appena 1,99 euro al mese.

Open source, no-log e illimitato

A distinguere PIA dagli altri servizi VPN è la sua attenzione alla privacy: il software è completamente open-source e quindi chiunque può verificarne la sicurezza, e la rigorosa politica "no-log" garantisce che nessun dato di navigazione venga registrato o archiviato. La configurazione è semplice e veloce, adatta anche agli utenti meno esperti, e l’assistenza clienti è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via chat o email.

PIA offre protezione illimitata su qualsiasi dispositivo: computer, smartphone, tablet e persino smart TV, indipendentemente dal sistema operativo. Inoltre, grazie alla presenza di migliaia di server distribuiti in 91 Paesi, consente di accedere senza restrizioni a contenuti da tutto il mondo, come serie TV, piattaforme di streaming, app e siti web che normalmente potrebbero risultare bloccati o limitati in base alla posizione geografica dell’utente.

Quali sono gli usi di una VPN?

L'utilizzo delle VPN non si limita a questo, ma è esteso anche a molteplici ambiti pratici. Chi lavora da remoto, ad esempio, si affida a questi strumenti per accedere in sicurezza alle risorse aziendali, proteggendo dati sensibili e connessioni. Anche nel settore industriale, le VPN sono sempre più utilizzate per il monitoraggio e la gestione da remoto di impianti e macchinari.

Gli utenti privati, invece, scelgono una VPN per proteggersi su reti Wi-Fi pubbliche, evitare tracciamenti pubblicitari, accedere a offerte online soggette a variazioni di prezzo in base alla posizione e, soprattutto, per salvaguardare la propria libertà digitale.

L'offerta a soli 1,99 euro al mese

A completare il pacchetto di servizi, PIA mette a disposizione opzioni avanzate come l'IP dedicato, che consente di ottenere un indirizzo IP esclusivo per aumentare la privacy e migliorare l'accesso a piattaforme sensibili. È disponibile anche un antivirus integrato, con protezione in tempo reale e notifiche istantanee in caso di minacce.

Private Internet Access rappresenta oggi una delle scelte migliori per chi cerca una VPN potente, trasparente e ricca di funzionalità. Con l’attuale promozione attiva, è il momento ideale per iniziare a proteggere la propria esperienza online con un servizio di qualità, senza compromessi. E grazie alla garanzia di rimborso entro 30 giorni, provarlo è del tutto privo di rischi. Abbonati ora a PIA a soli 1,99 euro, grazie all'81% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.