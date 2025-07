Per guardare i contenuti in streaming all'estero hai bisogno di una VPN

"Questo contenuto non è disponibile nel tuo Paese": è il messaggio in cui ci si imbatte ogni volta che si tenta di guardare un contenuto in streaming all'estero, durante una vacanza o un soggiorno di lavoro. Ciò è dovuto dal blocco geografico, applicato in automatico dal provider di rete nazionale tutte le volte che un utente prova a guardare un episodio di una serie tv, la diretta di un evento sportivo o il proprio programma televisivo preferito.

Se dunque si sta partendo per un viaggio all'estero, occorre fare i conti con questa situazione. In realtà un modo per superare le restrizioni geografiche esiste: l'utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di nascondere il proprio indirizzo IP e allo stesso tempo simulare una connessione da un altro Paese.

Nel caso specifico, sarà sufficiente selezionare un server VPN situato in Italia, così da far credere al provider di rete di essere connessi dal proprio Paese. Ciò porterà alla disattivazione automatica del blocco geografico e, di conseguenza, alla visione normale dei propri contenuti preferiti.

Quest'estate d'altronde è ricca di eventi, tanto per gli appassionati sportivi quanti per quelli della televisione. In questi giorni sono in corso di svolgimento due degli appuntamenti di sport più importanti dell'estate 2025, vale a dire il Mondiale per club e Wimbledon.

Non dimentichiamo poi che a breve avrà inizio Temptation Island su Canale 5, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che da qualche anno a questa parte è il programma più visto dell'estate (per distacco).

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato per evitare il blocco geografico e guardare i contenuti streaming al meglio quando si è in vacanza è ExpressVPN, forte di una velocità di connessione superiore alla media. Al momento i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,49 euro al mese, con 4 mesi extra di servizio in regalo.

