Per dire addio allo spam la soluzione si chiama Incogni

Se all'ennesima telefonata spam sei arrivato ad avere una reazione simile alla persona che compare nella foto, significa che la situazione non è delle migliori. Però puoi porvi rimedio, questo sì. Il rimedio più efficace al problema delle telefonate indesiderate e delle e-mail spazzatura a tutte le ore del giorno è Incogni, un tool automatico che permette di eliminare i dati personali dal web, togliendo di fatto la fonte vitale per le società responsabili del telemarketing selvaggio.

Al momento i piani annuali di Incogni sono tutti disponibili a metà prezzo, grazie allo sconto del 50%: i prezzi partono da 7,29 euro per la sottoscrizione del piano Standard, metre i nuovi piani Unlimited, grazie ai quali è possibile richiedere rimozioni illimitate, sono in promozione da 12,99 euro al mese. Inoltre, la promozione prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni dalla data di acquisto.

Come funziona Incogni

Dopo aver completato l'iscrizione al servizio, dovrai concedere al tool l'autorizzazione a richiedere per tuo conto l'eliminazione dei dati personali dai database dei broker di dati. Chi sono i data-broker? Sono aziende che nascono unicamente per uno scopo: raccogliere, analizzare e vendere le informazioni che gli utenti cedono in maniera inconsapevole quando navigano in Internet.

Questi dati, come avrai forse già capito, dai database dei broker finiscono tra le mani delle aziende di telemarketing, o peggio ancora tra quelle dei cybercriminali, con tutte le conseguenze del caso. Ed è proprio sotto questo aspetto che Incogni fa, diciamo così, la magia: una volta ottenuta l'autorizzazione, si mette in contatto con i data broker richiedendo l'eliminazione dei tuoi dati dai loro database, in modo da scongiurare che queste vengano venduti.

Durante tale processo non dovrai fare nulla, se non aspettare la rimozione dei dati: potrai rimanere aggiornato sulla procedura giorno dopo giorno, ricevendo puntuali notifiche sullo stato della tua pratica.

Tornando infine all'offerta in corso, ti confermiamo che la promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.