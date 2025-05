Per creare un sito web da zero hai bisogno solo di una cosa: un website builder con AI

Ci sono milioni e milioni di siti web in tutto il mondo, e il nostro è un calcolo in difetto visto che anche in questo preciso istante una persona ne ha creato uno, andando così ad aggiornare il numero. Ora una domanda: pensate che tutti siano programmatori? Oppure che tutti si siano affidati ad un'agenzia di web design? No, in realtà le cose non stanno esattamente così. D'accordo, nessuno nega che le istituzioni più importanti, i giornali più autorevoli, le piattaforme media più famose al mondo, si siano rivolte a dei professionisti. Ma i blog che leggete ogni giorno? Gli e-commerce su cui comprate questo o quell'altro articolo, spesso e volentieri senza un reale motivo? Ecco, qui le cose cambiano.

Tutto questo per dire che se volete creare un sito web tutto vostro, magari per parlare di un tema a voi caro o presentare un prodotto o un servizio digitale, non dovrete rivolgervi a chissà quale autorità nel campo del web design o della programmazione. Bastate voi, un website builder e l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Stop. Un esempio pratico è lo strumento MyWebsite Now Starter di IONOS, il tool pensato per chi ha scarse - se non nulle - conoscenze in ambito informatico e vogliono creare un sito web in maniera intuitiva senza troppa fatica. In questi giorni il piano Plus del pacchetto MyWebsite è in offerta gratis per un anno invece di 18 euro al mese, per un risparmio dunque di 216 euro in un anno.

Il generatore di siti web basato sull'AI

Inclusi nel piano vi sono un dominio per un anno e una casella e-mail professionale con 12GB di spazio. Ma il vero fiore all'occhiello è il generatore di siti web basato sull'intelligenza artificiale, grazie al quale si può creare un sito web in tempi record con soli tre semplici passaggi: selezione di un template che si sposa alla perfezione con la propria idea o attività; aggiunta delle sezioni responsive del sito per organizzare a proprio piacimento la struttura del sito, per poi completare l'opera con la produzione di immagini, foto e testi; infine, personalizzazione del layout e pubblicazione del sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.