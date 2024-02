Pensati Sexy: dove vedere in streaming la nuova commedia italiana

Pensati Sexy è la nuova commedia italiana diretta da Michela Andreozzi e interpretata da Diana del Bufalo, Valentina Nappi, Raoul Bova, Angela Finocchiaro e Alessandro Tiberi. La commedia sta riscuotendo un grande successo, sia di pubbliche che da parte della critica, come confermano le tante recensioni arrivate in questi giorni. Il film dura circa un'ora e mezza ed è adatto a spettatori con almeno 16 anni.

Per guardare Pensati Sexy in streaming basta collegarsi ad Amazon Prime Video. Il film, infatti, è parte del catalogo della piattaforma di streaming di Amazon. Per iniziare subito la visione è sufficiente collegarsi a Prime Video. Chi non ha un abbonamento Amazon Prime può attivare il mese di prova gratuita per vedere il film senza costi.

Ecco il trailer ufficiale del nuovo film Pensati Sexy, già disponibile in streaming su Prime Video.

Come vedere Pensati Sexy su Amazon Prime Video

Pensati Sexy è una delle novità principali di febbraio 2024 per Amazon Prime Video. La nuova commedia italiana è già disponibile in streaming, come parte del catalogo di Prime Video. Per iniziare la visione, quindi, è sufficiente collegarsi alla piattaforma e avviare la riproduzione.

Amazon Prime Video è incluso in Amazon Prime, l'abbonamento di Amazon che garantisce anche altri vantaggi, come le spedizione gratuite in 1 giorno su milioni di prodotti. Per i nuovi clienti, che ancora non hanno Prime, c'è la possibilità di attivare un mese di prova gratuita, senza vincoli di alcun tipo.

Alla fine del periodo promozionale, Amazon Prime si rinnoverà al costo di 4,99 euro al mese oppure al costo di 49,99 euro all'anno, con accesso a tutti i contenuti disponibili con la sottoscrizione messa a disposizione da Amazon.

Per iniziare la visione del film è possibile premere sul box riportato qui di sotto.

